الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طلاب لجان مجمع المدارس بزفتى يثمنون جهود مجلس المدينة فى رش الشوارع

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

وجه طلاب الثانوية العامة بلجان عمرو بن العاص وعمر بن الخطاب وفاطمة الزهراء بمدينة زفتي بمحافظة الغربية شكرهم لمجلس المدينة، على رش المياه بمحيط هذه اللجان لكسر حرارة الجو ومساعدتهم بتوفير جو رطب بعد رش هذه المياه.

جو ملائم

وقال أولياء أمور بعض الطلبة إن المياه خفضت من درجات الحرارة أمام اللجان، وجعلت من الجو أكثر ملائمة، حيث تضغط حرارة الجو على الطلبة أكثر وتتسبب في شعورهم بالتوتر زيادة.

فيما قالت فاطمة الرخاوي، طالبة بالقسم الأدبي منازل: أرجو من المسئولين الاستمرار في رش المياه على مدار اليوم خارج وداخل اللجان وزيادة عدد المراوح الكهربية، فدرجات الحرارة العالية تخرجنا عن التركيز وتسبب التوتر لنا، موجهة شكرها لكل من يساهم في مساعدة طلبة الثانوية العامة.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، السبت، 22 يونيو، بأداء الطلاب امتحان اللغة العربية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون، و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال، و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا. 

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته، وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلًا كاملًا.

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة زفتى الغربية اللجان رش هذه المياه امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية

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