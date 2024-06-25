طالب ثانوية عامة : حلمي أدخل هندسة المنصورة وأذاكر 8 ساعات يوميًا

استمرت حاله القلق والتوتر بين طلاب الثانوية العامة أثناء انتظارهم دخول لجان امتحان اللغة الأجنبية الثانية اليوم الثلاثاء بمحافظه الدقهلية.

استعديت جيدًا

و عبر خالد فوزى أحد طلاب الثانوية العامة بمدينة المنصورة عن تخوفه من امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

و أضاف خالد استعديت جيدًا للامتحانات عن طريق المذاكرة لمدة تزيد عن ٨ ساعات يوميا، مؤكدًا على أن حلمه هو الالتحاق بكلية الهندسة جامعة المنصورة.

امتحانات الثانوية العامة

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، السبت، 22 يونيو، بأداء الطلاب امتحان اللغة العربية.



وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.



وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملاً.