الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الجارديان: إسرائيل تستهدف الصحفيين العاملين فى غزة عمدًا

غزة
غزة

سلطت صحيفة الجارديان، في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، الضوء على الخسائر البشرية المميتة التي خلفتها حرب غزة على الصحفيين، مشيرة إلى أن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي المتزايد للصحفيين العاملين في القطاع الفلسطيني منذ بدء هجومها الدموي في السابع من أكتوبر، كان عمدًا ومقصودًا.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن تحقيقًا أجرته بالتعاون مع منظمة Forbidden Stories غير الربحية ومقرها باريس، في هذا الشأن، توصل إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ركز على صحفيين فلسطينيين يعملون في غزة لصالح منافذ إعلامية تسيطر عليها حماس أو تابعة لحماس لتكون "أهدافًا عسكرية مشروعة"، بينهم 30% عاملين بشبكة الأقصى الإعلامية التي تنظر إليها الدولة اليهودية أنها تنتمي إلى منظمة حماس الحربية.

وأشارت "الجارديان" إلى تسجيل لجنة حماية الصحفيين ومقرها الولايات المتحدة استشهاد ما لا يقل عن 103 صحفيين وإعلاميين فلسطينيين خلال الحرب في غزة، بينما تشير قوائم أخرى إلى أن الرقم أعلى، لافتة إلى أن مهمة توثيق الحرب على الأرض كانت تقع على عاتق هؤلاء الصحفيين في ظل منع إسرائيل وسائل الإعلام الأجنبية من دخول غزة، وقد واصل العديد منهم العمل على الرغم من المخاطر الجسيمة التي تهدد سلامتهم.

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"القاهرة الإخبارية": قوات الاحتلال تستهدف صحفيين بإصابات مباشرة فى مخيم النصيرات

إسرائيل تسعى عمدًا إلى إسكات التقارير الصحفية "الناقدة"

وقالت: "إن مقتل أو إصابة أو اعتقال العديد من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام الفلسطينيين- الذين يعملون في مجموعة واسعة من وسائل الإعلام المحلية والدولية- على يد القوات الإسرائيلية، قد أثار مخاوف بين منظمات حرية الصحافة من أن الجيش الإسرائيلي يسعى عمدًا إلى إسكات التقارير الناقدة".

ونقلت عن شخص مطلع على المشورة القانونية المقدمة لقادة جيش الاحتلال الإسرائيلي قوله: إن الصحفيين العاملين في وسائل الإعلام التابعة لحماس كان يُنظر إليهم على أنهم موجودون داخل "منطقة رمادية"، وكانت هناك وجهة نظر "إشكالية" بين البعض في الجيش الإسرائيلي مفادها أنه "كلما كان هناك شخص يحصل على راتب في نهاية المطاف من حماس" يعتبر هدفًا مشروعًا.

وبحسب تقرير الجارديان، قال العديد من الخبراء القانونيين إن هذا موقف صادم ومثير للقلق. وقالت إيرين خان، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير: إن إسرائيل "نشرت معلومات مضللة حول ارتباط الصحفيين بالمسلحين"، وفشلت في تلبية "إثبات" هذه الادعاءات.

وبلغت حصيلة الضحايا الصحفيين الذين استشهدوا خلال الحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر إلى 152 صحفيًا حسبما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في مطلع الأسبوع الجاري.

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