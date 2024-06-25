الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قبل امتحان اللغة الأجنبية الثانية.. مراجعة جماعية لطالبات الثانوية بمطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

بدأ طلاب الثانوية العامة بمطروح، بالتوافد على اللجان الامتحانية لأداء امتحان اليوم في مادة اللغة الأجنبية الثانية، حيث رصدت "الدستور" المراجعة الجماعية للطالبات أمام لجنة مجمع باحثة البادية بمدينة مرسى مطروح. 

وقالت ملك هاني طالبة الثانوية العامة شعبة علمي علوم خلال حديثها لـ"الدستور، إنها مستعدة لامتحان اللغة الأجنبية الثانية "الفرنساوي" وإنها راجعت حل امتحانات سابقة لمدة 3 ساعات وشاهدت فيديوهات على اليوتيوب.

وأكدت أنها بدأت المذاكرة والاستعداد للثانوية العامة منذ أغسطس 2023، مرددة "اجتهدت على مدار عام ونفسي التحق بكلية العلاج الطبيعي".

وفي السياق ذاته، كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عقد اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا، لمناقشة الاستعدادات النهائية لانطلاق ماراثون امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام ٢٠٢٤، والتي بدأت يوم ١٠ يونيو الجاري، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد وعمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم ومساعد مدير أمن مطروح ورؤساء المدن ومديرى المديريات والإدارات التنفيذية المعنية ومديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

رفع درجة الاستعداد

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، برفع درجة الاستعداد والتنسيق بين كافة الجهات المعنية مع توفير التأمين اللازم، وتوفير مزيد من سبل الراحة للطلاب والمراقبين، مع متابعة غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية ومراكز المدن وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ومتابعة وصول الأسئلة والتواصل مع رؤساء اللجان للمتابعة أولاً بأول، مشددًا على معاينة تجهيزات اللجان والاستراحات ومراجعة الفرش وتوفير المياه والخدمات وكافة الاحتياجات للطلاب وضيوف المحافظة، مع مرور شرطة المرافق والمرور، ومنع الوقوف أو تواجد أى مصادر للازعاج بجانب اللجان، وتكثيف جهود النظافة بداخل ومحيط اللجان.

مادة اللغة الأجنبية الثانية طلاب الثانوية العامة بمطروح مراجعة جماعية مطروح الثانوية العامة

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