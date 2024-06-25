غرفة العمليات تتابع سير اللجان الامتحانية فى الدقهلية

ترأس ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم في الدقهلية، غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية، للعمل على تذليل العقبات وحل المشكلات التي قد تواجه رؤساء اللجان والطلاب أثناء سير اللجان الامتحانية، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل ومتابعة غرف العمليات الفرعية بالإدارات المختلفة.

امتحانات الثانوية العامة

وقال "شعبان" إن هناك متابعة مستمرة من قبل غرفة العمليات المنعقدة لأعمال المراقبة والامتحانات، مؤكدًا أن هناك التزاما من قبل المراقبين والملاحظين في وصولهم للجان الامتحانات قبل بدء اللجنة بوقت كافٍ، مشددًا على ضرورة منع الطلاب من اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان؛ لمنع ظاهرة الغش الإلكتروني.