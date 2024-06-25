الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بدء توافد الطلاب على لجان امتحانات الثانوية العامة بالغربية

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

بدأ طلاب الصف الثالث الثانوي في التوافد على مقار اللجان بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، لأداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية، وهم يحملون آمال أن يتخطون ما حدث في امتحان اللغة العربية.

امتحانات الثانوية العامة 

وواصل الطلاب المراجعات الخيرة امام أبواب اللجان، من ملخصات ونماذج امتحانات مختلفة من أجل مراجعة آخر لحظة.

وقال أحمد عزت، طالب ببالشعبة الأدبية، إنه يمني نفسه بامتحان لغة فرنسية في مستوى الطالب المتوسط ليعوض بها ماجاء في امتحان اللغة العربية، لافتًا إلى أنه يأمل أن يمحو الفرنساوي آثار العربي ليسطتيع استكمال الامتحانات.

فيما قالت مريم طارق، طالبة بشعبة علمي علوم، إنها راجعت اللغة الألمانية عدة مرات وجاهزة للامتحان وتتمني فقط ان يكون امتحان كما جاء في النماذج وبنوك الأسئلة وليست اختراعات جديدة كاللغة العربية، لافتة إلى أنه أجابت في العربية بشكل ممتاز ولكن الامتحان كان مُرهق فكريًا.

وأضافت ريم طارق، أن مراجعات اللحظات الأخيرة مهمة جدًا خاصة وسط الزميلات من المتفوقات، حيث نبعث لبعضنا البعض رسائل طمأنينة.

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