الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الطالبات يحضرن إلى لجان الثانوية العامة بالغربية مبكرًا

ثانوية عامة
ثانوية عامة

تفوق طالبات الثانوية العامة بمحافظة الغربية علي أقرانهم من البنين، في الحضور مبكرًا للجان الامتحان وحرصن علي التواجد المبكر متفوقًا علي البنين، وبدأن في المراجعات الأخيرة أمام أبواب اللجان.

وواصل الطلبة والطالبات المراجعات الأخيرة امام أبواب اللجان، من ملخصات ونماذج امتحانات مختلفة من أجل مراجعة آخر لحظة أمام أبواب اللجان، وتصر إدارات اللجان والمراقبين علي ترك الملخصات خارج اللجان لمنع الغش والتصدي لمن يحاول إفساد امتحانات الثانوية العامة وضياع مبدأ تكافؤ الفرص.

وتنطلق في محافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، رابع أيام امتحانات الثانوية العامة، وثان أيام المواد الأساسية بمواد اللغة الأجنبية الثانية، وذلك داخل 113 لجنة مجهزة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، حيث يؤدى الامتحانات 40 ألف و661 طالبًا وطالبة.

وأشار ناصر حسن، وكيل وزارة التربية بالغربية، إلى أن 40  ألفًا و661 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات داخل 113 لجنة بالمحافظة، وأنه تم تجهيز اللجان  والسماح بوجود مرواح استاند بعد التأكد من تأمين مصادر التيار الكهربي لضمان التهوية الجيدة للطلاب اثناء الامتحانات، وتشكيل غرف عمليات لتلقى الشكاوى ومواجهة الطوارئ طوال فترة الامتحانات.

وأضاف أن المديرية تتواصل مع رؤساء لجان السير لتذليل كافة العقبات أمام الطلاب، وتوفير أكبر قدر من الراحة والاطمئنان أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة.

ثانوية عامة
ثانوية عامة
ثانوية عامة
ثانوية عامة
طالبات الثانوية العامة لحضور مبكر ا للجان الامتحان التواجد المبكر متفوق ا علي البنين المراجعات الأخيرة المراجعات الأخيرة امام أبواب اللجان ملخصات ونماذج امتحانات مختلفة

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