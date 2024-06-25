بزيادة 50%.. "الأوقاف" تُخصص 30 مليون جنيه لـ"القرض الحسن" فى 2024 - 2025

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تخصيص مبلغ 30 مليون جنيه لمشروع القرض الحسن، للعام المالي 2024 - 2025، بزيادة 50% عن العام المالي الماضي.

يأتي ذلك في إطار عناية وزارة الأوقاف بالإسهام في برامج الحماية الاجتماعية، ومن منطلق تعظيم الوزارة لمواردها الذاتية ودورها في خدمة المجتمع.

وأوضحت الأوقاف، في بيان اليوم الثلاثاء، أن القرض يسدد دون إضافة أي رسوم أو فوائد أو مصاريف إدارية أو خلافه، حيث يتم سداد أصل المبلغ المنصرف لا غير، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن شروط وضوابط التقدم للجنة للحصول على القرض الحسن للعاملين بالأوقاف أو غيرهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.