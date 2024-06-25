الثلاثاء 25 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قافلة طبية مجانية بمنطقة الحلازيين بمطروح.. غدًا

وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح

تنظم مديرية الصحة بمطروح، الأربعاء والخميس المقبلين، قافلة طبية علاجية مجانية بمنطقة الحلازين التابعة للإدارة الصحية بمطروح، على مدار يومين متتاليين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى والتجمعات الأكثر احتياجًا وتيسيرًا على المواطنين.

_التخصصات الطبية

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - تنظيم أسرة - والنساء والتوليد - الأسنان" بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات. 

_توفير الرعاية الصحية

وأشار إلى أن القوافل الطبية يجرى تنفيذها تحت إشراف الدكتور حجازي أحمد منسق القوافل العلاجية بالمديرية، وتأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية متمثلة فى وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة مؤكدا علي  انه جرى التجهيز والإعداد للقافلة بشكل جيد وان جهود الدولة واضحة فى اطلاق الحملات والمبادرات الرئاسية والقوافل الطبية فى كافة القرى والمراكز بمحافظة مطروح وتوفير العلاج اللازم للمرضى وحرصًا على تخفيف العبء عنهم.

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