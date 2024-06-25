الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توصيات فنية لمزارعي الأرز والذرة يجب اتباعها خلال يونيو

الأرز
الأرز

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الارز مراعاتها، خلال شهر يونيو الجاري.
وتمثلت التوصيات في الآتي:
الاهتمام بالري وعدم تعريض النباتات للجفاف بعد الشتل أو البدار أو التسطير.
التخلص من بقايا الحشائش إن وجدت.
إضافة الدفعة الثانية من السماد الآزوتى مع ضرورة الإلتزام بالمعدلات الموصى بها.
متابعة الإصابات المرضية والحشرية ومكافحتها بالمبيدات والمعدلات الموصى بها.
علاج ظاهرة الاحمرار والتي تظهر نتيجة سوء الصرف بتجفيف الأرض للتهوية وبالرش بمحلول الزنك والبوتاسيوم في الأرض الملحية.
 كما أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الذرة الشامية مراعاتها، خلال شهر يونيو:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
مكافحة الحشائش:
يتم إما بالعزيق مرتين (الأولى خربشة قبل ريه المحاياة وذلك لإزالة الحشائش وسد الشقوق وتسليك الخطوط، والعزقة الثانية (خرطًا) قبل الرية الثانية وبها تصبح النباتات في وسط الخط) أو باستخدام مبيدات الحشائش الموصي بها. 
الخـف:
في حالة الزراعة اليدوية:  
يتم الخف بعد الانتهاء من العزقة الأولى مرة واحدة بحيث يترك نبات واحد فى الجورة وذلك قبل رية المحاياة مباشرة، وينصح بعدم التأخير في الخف أو الخف المتكرر، وفى حالة غياب بعض الجور يترك نباتين في الجورة المجاورة وذلك لتعويض عدد النباتات.
في حالة الزراعة بالميكنة: 
لا تتم أي عمليات خف للنباتات حيث الزراعة على نبات واحد بالجورة.
التسميد في الأراضي القديمة:
التسميد الآزوتي: 
تستجيب نباتات الذرة الشامية بدرجة كبيرة لعنصر الآزوت لذا يلزم إضافة  260 كجم يوريا أو360 كجم نترات للفدان تكبيشًا أسفل النباتات على بعد قليل منها بحيث تصل إليه مياه الرى إما على دفعتين الأولى قبل رية المحاياة والثانية قبل الرية الثانية فى حالة الزراعة عقب محصول بقول، أو تعطى على ثلاث دفعات متساوية فى حالة الزراعة عقب قمح الأولى عند الزراعة كجرعة منشطة، والثانية قبل رية المحاياة، ثم تعطى الدفعة الأخيــرة قبل الرية الثانية وفى كل الأحوال يجب عدم إضافة السماد الآزوتى خلال مرحلة التزهير ومابعدها.

نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الأرز خلال شهر

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