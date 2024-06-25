الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم 257 للعدوان..الاحتلال يقصف منازل ومدارس تؤوى نازحين وسط وجنوب غزة

شهداء غزة
شهداء غزة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم 236 للعدوان على قطاع غزة، قصفه العشوائي لسكان القطاع الفلسطيني من الجو والبر والبحر، في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

قصف منازل ومدارس تؤوي نازحين وسط وجنوب غزة

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال الساعات الماضية حرب الإبادة الجماعية والمجازر المروعة، حيث قصفت العديد من منازل المواطنين والمدارس المأهولة بالنازحين وتجمعاتهم وسط وجنوب القطاع، ما تسبب في استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين.

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إعلام فلسطينى: شهداء وجرحى فى غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا بمخيم المغازى

37626 شهيدًا حصيلة العدوان

وأفادت وزارة الصحة في غزة بوصول مستشفيات قطاع غزة 28 شهيد و66 اصابة، نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع خلال 24 ساعة الماضية، لترتفع أعداد الضحايا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي إلى 37626 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء و86098 مصابًا، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وسط منع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

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عاجل.. شهداء وجرحى فى غارات للاحتلال على جنوب ووسط وشمال قطاع غزة

أبرز التطورات في غزة خلال 24 ساعة

  • استشهاد 7 مواطنين وأصيب عدد آخر جراء قصف مدرسة عبد الفتاح حمود التي تؤوي نازحين شرق مدينة غزة وسط القطاع.
  • انتشال 5 شهداء بينهم أطفال جراء قصف الاحتلال لمدرسة أسماء التي تؤوي نازحين بمنطقة الشاطئ غرب مدينة غزة، وسط القطاع.
  • استشهاد مواطنتين وإصابة عدد أخر جراء قصف منزلا لعائلة الزميلي بحي الشجاعية شرق مدينة غزة وسط القطاع.
  • استشهاد 10 مواطنين وإصابة 22 آخرين جراء استهداف مجموعة من المواطنين على شارع صلاح الدين (دوار بني سهيلا) بمحافظة خان يونس جنوب القطاع.
  • استشهاد مواطنان وإصابة آخرون إثر قصف منطقة تل السلطان غربي رفح جنوب القطاع، وغارات على بيت لاهيا شمالا.
  • إطلاق قنابل حارقة في شارع أبو عريف بدير البلح وسط القطاع.
  • استشهاد 5 مواطنين بينهم ثلاثة أطفال وإصابة آخرون في قصف منزلا في مخيم المغازي وسط القطاع.
  • شن سلسلة غارات على حي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال لمدينة بيت حانون شمال القطاع.
  • توغل الآليات العسكرية في مناطق جنوب مدينة رفح وسط إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي، وإضران النيران بعدد من المنازل في الحي السعودي غرب المدينة.
الاحتلال اليوم 236 للعدوان قصف قطاع غزة نازحين

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