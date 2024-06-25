الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 605 مخالفات مرورية بالغربية خلال 48 ساعة

مرور الغربية
مرور الغربية

حررت الإدارة العامة لمرور الغربية الغربية، مخالفات متنوعة، في حملة على مدار 48 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتمت مصادرة المركبات والدراجات المخالفة.

وكان اللواء خالد عبدالسلام مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية برصد وضبط  605 مخالفات شملت، السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

كما أسفرت الحملة، عن تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 118 ألفًا و630 جنيهًا غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة. 

في السياق ذاته، شدد الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، على استمرار حملات المرور على الطرق والشوارع، وكذلك تابع حملات رفع الإشغالات في جميع المراكز؛ لتوفير شوارع آمنة ونظيفة للمواطنين، ومنع أصحاب المحلات من استخدام الأرصفة المخصصة للمشاة.

وواصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عقد الاجتماعات لمتابعة استعدادات المحافظة لرصف الشوارع خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد ومقترحات الشوارع المزمع رصفها  بـ١٢ مركزًا ومدينة.

الإدارة العامة لمرور الغربية مخالفات متنوعة تمت مصادرة المركبات والدراجات المخالفة مدير امن الغربيه تحصيل مقابل مخالفات إتخاذ الإجراءات القانونية

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