الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إزالة 9 حالات تعد على الزراعات وبناء مخالف فى الغربية

حالات إزالة
حالات إزالة

تابع الدكتور طارق رحمي،  محافظ الغربية، حملات إزالة التعديات  على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة، وذلك من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

وأكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، تواصل على مدار اليوم أعمال الرصد والمتابعة الميدانية، لحالات التعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها الفورية، وذلك تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية للدولة للقضاء على كافة أشكال التعديات والتعامل بكل حسم مع المخالفين للقانون من خلال تطبيق الإزالة الفورية.

وأجرى المحافظ اتصالًا مرئيًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر للوقوف على ما يتم خلال عمليات الإزالة، وتمكنت الوحدات المحلية خلال 24 ساعة، من إزالة 9 حالات تعد على الزراعات وبناء مخالف وتغيرات مكانية فى المهد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

وتمكنت الوحدات المحلية من إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 4 قيراط  و3  أسهم و4 حالات بناء مخالف على مساحة ٤٨٤ م 2.

وأكد "رحمي" أنه سيتم تنفيذ المزيد من الحملات في المستقبل القريب، حيث ستتم مواصلة تشديد إجراءات الرقابة والتفتيش على الأراضي والمباني في المراكز والمدن؛ بهدف ضمان الامتثال للقوانين واللوائح، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وشدد المحافظ على التصدي لأي شكل من التعديات، مع المرور على الأراضي المستردة لعدم السماح بعودة التعديات عليها مرة أخرى، والعمل على سرعة إزالة أي تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

كما واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عقد الاجتماعات لمتابعة استعدادات المحافظة لرصف الشوارع خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد ومقترحات الشوارع المزمع رصفها  بـ١٢ مركزًا ومدينة.

وعقد محافظ الغربية اجتماعًا مع رؤساء السنطة وزفتى وسمنود؛ لمتابعة استعدادات المحافظة لرصف الشوارع خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد ومناقشة الشوارع الرئيسية والطرق المحورية المقترح رصفها، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتوسعتها والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق، تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتيسيرًا لحركة المركبات والمواطنين خلال تنقلاتهم.

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