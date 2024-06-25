الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

40661 طالبا وطالبة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية بالغربية

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

تنطلق في  محافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، رابع أيام امتحانات الثانوية العامة، وثان أيام المواد الأساسية بمواد اللغة الأجنبية الثانية، وذلك داخل 113  لجنة مجهزة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، حيث يؤدى الامتحانات 40  ألف و661 طالبًا وطالبة.

وأشار ناصر حسن، وكيل وزارة التربية بالغربية، إلى أن 40  ألف و661 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات داخل 113 لجنة بالمحافظة، وأنه تم تجهيز اللجان  والسماح بوجود مرواح استاند بعد التأكد من تأمين مصادر التيار الكهربي لضمان التهوية الجيدة للطلاب اثناء الامتحانات، وتشكيل غرف عمليات لتلقى الشكاوى ومواجهة الطوارئ طوال فترة الامتحانات.

وأضاف أن المديرية تتواصل مع رؤساء لجان السير لتذليل كافة العقبات أمام الطلاب، وتوفير أكبر قدر من الراحة والاطمئنان أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة، موضحة أن بعض أولياء الأمور يشتكون من إجراءات التفتيش، وهذا الأمر ضرورى لدى الوزارة لمنع الغش والتصدي لمن يحاول إفساد امتحانات الثانوية العامة وضياع مبدأ تكافؤ الفرص، وأولياء الأمور يهاجمون الوزارة للمطالبة بالتصدي للغش حرصًا على حقوق أبنائهم، وتفتيش الطلاب هو أهم إجراء في عملية الحفاظ على حقوق الطلاب لمنع الغش.

وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قد رفع درجة الاستعدادات القصوى بكافة المراكز والمدن والمدارس والإدارات التعليمية ورفع حالة الطوارئ بالمستشفيات والإسعاف والكهرباء، لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، لافتًا إلى ضرورة تضافر كافة الجهود والتواجد الميداني والمتابعة الدورية لانتظام سير الامتحانات وتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة، فضلًا عن توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

وأشار الدكتور محافظ الغربية، إلى رفع درجة الاستعدادات القصوى بكافة المراكز والمدن و المدارس والإدارات التعليمية، ورفع حالة الطوارئ بالمستشفيات والإسعاف والكهرباء، لاستكمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024، مؤكدًا ضرورة تضافر كافة الجهود والتواجد الميداني والمتابعة الدورية لانتظام سير الامتحانات وتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة، فضلًا عن توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

وتم متابعة الاستعدادات من خلال اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بـ 12 مركزًا وحي من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليًا من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الغربية بمدينة طنطا.

وكذلك متابعة محيط المدارس بـ 12 مركزًا وحي، موجهًا بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس ومنع الباعة الجائلين وذلك لتوفير الهدوء في محيط لجان الامتحانات، مشددًا على ضرورة تضافر كافة الجهود من أجل خروج الامتحانات بالصورة الطيبة واللائقة بمحافظة الغربية، مؤكدًا متابعته على مدار الساعة لجاهزية كافة المدارس.

محافظة الغربية رابع أيام امتحانات الثانوية العامة اللغة الأجنبية الثانية لجنة مجهزة رؤساء لجان السير لتذليل كافة العقبات مبدأ تكافؤ الفرص الحفاظ على حقوق الطلاب لمنع الغش

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