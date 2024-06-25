الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مذبحة عزبة رستم.. القاتل استخدم صاروخًا لفصل عظام أسرته واحتفظ بأشلائهم بالثلاجة

ضحايا مذبحة عزبة
ضحايا مذبحة عزبة رستم بالغربية

في واقعة صادمة هزت قرية رستم التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، أكدت التحريات المباشرة من قبل قوات الأمن والمباحث الجنائية وقوع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها أفراد عائلة شاب في العقد الثالث من العمر، وقد قام هذا الشاب بالتخلص من والدته وشقيقه وشقيقته عن طريق ذبحهم بواسطة آلات حادة، ثم قطع أجسادهم إرباً وأشعل النيران فيها، وذلك بعد ان قام بتخديرهم.

وفقًا للتحقيقات، استخدم المتهم الصاروخ الذي يُستخدم في تقطيع الحديد في فصل العظام عن اللحم، حيث تم العثور على هذا الصاروخ ملطخًا بدماء الضحايا في حظيرة المواشي بالدور الأرضي من منزل الجاني الهارب، كما احتفظ المتهم بلحوم وأشلاء والدته وأخيه وأخته في ثلاجة المنزل بالدور العلوي، وأشعل النيران في العظام بعد أن فصلها عن الجلد واللحم، كما أشعل النيران في الرؤس والجماجم.

ويقول شهود عيان، إن المثير للدهشة في هذه الجريمة المروعة هو استمرار المتهم في حياته بشكل طبيعي، حيث أحضر عبوات سولار وكيروسين بشكل طبيعي وكأنها لماكينة المياه التي يستخدمها في الحقل، ومن الواضح قام بسكبها علي بقايا الجثث بالحظيرة التي قام بجريمته فيها، وأشعل النيران في العظام والجماجم، واستخدم أواني الطهي لنقل أشلاء أفراد عائلته، إلى الدور الأعلى حيث عثرت عليها جهات التحقيق مُلطخة بالدماء هي الأخري.

وتم اكتشاف الجريمة بعد عودة الأهالي من إجازة العيد واستمرار غياب والدة المتهم وأخته وشقيقه، وعندما اتصل أحد الجيران بالمتهم للاستفسار عنهم، فاجأه الشاب بانفعال شديد وشاهده شهود عيان من الأراضي الزراعية الواقعة على طريق العزبة للقرية الأم الشين وهو يستقل عربة حديدية، وعندما مرت سيارة شرطة في المكان بالصدفة خلال المكالمة، ترك العربة وفر هاربًا وسط استغراب من شاهدوا الموقف حيث وقع ذلك قبل إكتشاف الجريمة وقبل أن يتم إبلاغ الشرطة بالحادثة.

وبعد انتشار رائحة كريهة خارجة ومنبعثة من المنزل، أبلغ الأهالي الشرطة، وقد استجابت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف المجهزة على الفور، وتم العثور على أشلاء ثلاث جثث، بينها بقايا عظام وأشلاء متفحمة، الأولى لوالدة المتهم في العقد السادس من العمر، والثانية لشقيقته في منتصف العقد الثالث، والثالثة لشقيقه في العشرينات من العمر، وهم أسرة الشاب المتهم، الذي يعمل محاميًا ويبلغ من العمر 29 عامًا، وهو الشخص الأكبر بين إخوته، وأكد أهالي القرية، أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية وكان دائم التعدي علي أفراد أسرته خاصة والدته وشقيقته عقب طلاقها، تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام تحت تصرف النيابة العامة، وما زالت التحقيقات جارية للكشف عن دوافع الجريمة وضبط المتهم الهارب.

فور تلقي اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة قطور، الرائد محمد العسال، تحركت الأجهزة الأمنية على الفور لموقع الجريمة، ومن خلال التحريات الأولية، تبين وجود ثلاث جثث لسيدتين وشاب، الجثة الأولى تعود لوالدة المتهم في بداية العقد السادس، والثانية تعود لشقيقة المتهم وتدعى "أ.ا.ا" في منتصف العقد الثالث، أما الجثة الثالثة فتعود لشقيق المتهم ويدعى "م.ا.ا"، والمتهم والذي نفذ الجريمة بين الذبح والحرق، هو الشقيق الأكبر ويدعى "محمد.ا.ا" ويبلغ من العمر 29 عامًا ويعمل كمحامٍ، وتمكنت "الدستور"، من الحصول على صور الضحايا الثلاث والمتهم، وتمكن الشاب المتهم من الهرب قبل وصول الشرطة، وجار تكثيف الجهود لضبطه وتقديمه للعدالة، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم إبلاغ النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

البث المباشر مع جيران المتهم:

https://fb.watch/sVWY48srVH/

ضحايا مذبحة رستم بمحافظة الغربية
ضحايا مذبحة رستم بمحافظة الغربية
ضحايا مذبحة رستم بمحافظة الغربية
ضحايا مذبحة رستم بمحافظة الغربية

المتهم
المتهم
قرية رستم التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية قوات الأمن والمباحث الجنائية قام هذا الشاب بالتخلص من والدته وشقيقه وشقيقته ذبحهم بواسطة آلات حادة قطع أجسادهم إربا وأشعل النيران فيها قام بتخديرهم استخدم المتهم صاروخ تقطيع الحديد

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