الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الان.. رابط نتيجة دبلوم تجارة 2024 الدور الأول برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني 

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

نتيجة الصف الثالث الثانوي التجاري فى جميع المحافظات برقم الجلوس عبر رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية التربية والتعليم، والتى من المتوقع الإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة ، وذلك عقب الانتهاء من اتمام عمليات التصحيح ورصد الدرجات بدقة وعناية،  من أجل المساهمة في حصول كل طالب على حقه الكامل،  ومن خلال التقرير التالى نقوم بتقديم المعلومات الكاملة التى من خلالها تستطيع الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوى التجاري،  فى جميع المحافظات  عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى، برقم الجلوس الخاص بالطالب. 

نتيجة دبلوم تجارة برقم الجلوس عبر الموقع الرسمي

أكدت وزارة التربية والتعليم الفني أنها ستعلن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2024 في الساعات القليلة القادمة،  يشمل جميع التخصصات والشعب الفنية "الصناعي، التجاري، الزراعي، الفندقي" بنظام الثلاث والخمس سنوات، وذلك عن طريق رابط موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى برقم الجلوس الخاص بالطالب، وينتظر الكثير من الطلاب وأولياء الأمور الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية بجميع الشعب، وسط حالة من الترقب والقلق،  من أجل الاطمئنان على مستواهم التعليمي ودرجتهم،  بعد موسم شاق، لذلك شهدت معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية أعلى نسبة بحث من قبل طلاب وطالبات الدبلومات الفنية،  من أجل معرفة الموعد الرسمي للإعلان عن النتيجة،  وكذلك الحصول على الرابط الرسمي لموقع وزارة التربية والتعليم.

بوابة نتائج التعليم الفني.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس فقط

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 وطريقة استخراج النتائج برقم الجلوس

رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس

طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي التجاري يستطيعون الاستعلام عن نتيجة امتحانات الدور الأول إلكترونياً بمجرد اعتمادها مباشرة. للقيام بذلك، عليهم اتباع الخطوات التالية:

  • الدخول على موقع بوابة التعليم الفني الإلكترونية.
  • تحديد الصف الدراسي والفصل الدراسي.
  • إدخال جميع بيانات الطالب.
  • كتابة رقم جلوس الطالب.
  • اختيار دبلوم تجارة.
  • تحديد محافظة الإقامة.
  • كتابة بيانات المدرسة المقيد بها الطالب.
  • الضغط على كلمة "استعلام".
نتيجة ٣ ثانوى تجارى ووزارة التربية نتيجة الدبلومات الفنية نتيجة دبلوم الصناعى نتيجة الزراعى موقع وزاره التربيه والتعليم

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