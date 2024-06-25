منير فخرى لـ"الشاهد": الإخوان منعوا مواطنين بالصعيد من الوصول للصناديق بانتخابات مرسى

قال منير فخري عبدالنور، إن الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها محمد مرسي، كان يتم منع بعض المواطنين من الصعيد ومن محافظة المنيا بالتحديد من الإدلاء بأصواتهم وأرائهم وقد تم منعهم من الخروج والوصول إلى صناديق الاقتراع.

وأضاف منير فخري عبدالنور، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أن الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها محمد مرسي شهدت "تزويرا".

عن برنامج “الشاهد”

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحريره حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.