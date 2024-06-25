الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تتوفر 10 ساعات فقط فى اليوم.. تفاصيل أزمة انقطاع الكهرباء فى العراق

انقطاع الكهرباء
انقطاع الكهرباء

تواجه دولة العراق أزمة كبيرة ومستمرة في انقطاع الكهرباء، خاصة في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة خلال فصل الصيف، حيث  أن الأزمة تتفاقم ما أدى إلى تراجع ساعات توفر التيار الكهربائي لأقل من 10 ساعات فقط في اليوم.

وأزمة الانقطاعات المتكررة في الكهرباء يعاني منها الشعب العراقي منذ سنوات، بسبب الأعطال في المحولات جراء الحصار والحروب المتتالية، بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة ووصولها لمستويات عالية تجاوزت 51 درجة مئوية في 10 مدن بالبلاد.

وخلال الأيام الماضية تفاقمت أزمة الكهرباء في العراق بسبب عدة عوامل، بما في ذلك نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء وزيادة الاستهلاك اليومي للكهرباء، خاصة في فصل الصيف الحار.

من جانبها، لجأت الحكومة العراقية إلى العديد من الإجراءات لمحاولة تخفيف الأزمة، مثل: تقليص عدد ساعات العمل في المؤسسات الرسمية إلى 6 ساعات بدلا من 8 حتى نهاية شهر أغسطس المقبل.

أيضا أعلن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، عن إطلاق حملة واسعة لتخفيف الضغط على قطاع التوزيع.

وجاء في بيان الوزير أن المرحلة الأولى من الحملة ستستمر لمدة 15 يوما، وستركز على تحسين جودة الخدمات في المناطق التي تعاني تقلبات في توفر الكهرباء، بهدف تحقيق الاستقرار وتقليل التوقف المتكرر للتيار الكهربائي.

وأكد الوزير أن الإنتاج الكهربائي للوزارة مستقر حاليا، ويبلغ أكثر من 25 ألف ميغاواط، وتوقع أن تشهد ساعات التزويد بالكهرباء استقرارا مع إنجاز المرحلة الأولى من حملة تخفيف الضغط على قطاع التيار الكهربائي.

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