الثلاثاء 25 يونيو 2024
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منير فخرى لـ "الشاهد": حدث تزوير فى الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها محمد مرسى

منير فخرى عبد النور
منير فخرى عبد النور

قال منير فخري عبدالنور، السياسي البارز ووزير السياحة والتجارة والصناعة الأسبق، إنه حدث تزوير في الانتخابات الرئاسة التي فاز فيها محمد مرسي، لافتًا إلى أنه يوجد بطاقات اقتراع تم طبعها بزيادة كبيرة في المطابع الأميرية، وتم توزيعها للإدلاء بالرأي. 

وأضاف منير فخري عبدالنور خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبرقناة extra news، أنه يوجد في المطابع الأميرية من تعاون مع من سعى للتزوير وتمويل هذا التزوير، معقبًا: "هذا ماتوصلت إليه في التحقيق". 

وتابع: "الجهاز الأمني هو من قام بالتحقيق، فقد كان الجهاز الأمني مراقب للمسألة". 

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحريره حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

إجراء انتخابات رئاسية الدكتور محمد مرسي برنامج الشاهد المطابع الأميريرة

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