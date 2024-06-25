يحرص متابعي كرة القدم وعشاقها لمعرفة جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25- 6- 2024 والقنوات الناقلة عبر جوجل، حيث تتواصل المنافسات الساخنة في يورو 2024، بمباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات والتي تسعى فيها المنتخبات لحسم بطاقة التأهل لدور الـ16.

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25- 6- 2024 والقنوات الناقلة

وتستعرض "الدستور" في السطور التالية جدولًا لأبرز مباريات يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

وتقام يوم الثلاثاء 4 مباريات هامة، بين 8 منتخبات لم يحسم أي منها بطاقة الصعود للدور ثمن النهائي وأبرزها فرنسا وهولندا وإنجلترا والدنمارك.

وفي كوبا أمريكا يعود منتخب الأرجنتين لخوض مباراته الثانية، ويواجه منتخب تشيلي بعد تحقيقه الانتصار في مباراته الأولى أمام منتخب كندا.

مواقيت مباريات اليوم الثلاثاء

مواعيد مباريات اليوم في يورو 2024

هولندا x النمسا - في تمام الساعة 07:00 بتوقيت مصر - beIN Sports HD 2 Max.

فرنسا x بولندا - وتكون في تمام الساعة 07:00 بتوقيت مصر -beIN Sports HD 1 Max.

إنجلترا x سلوفينيا - في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مصر - beIN Sports HD 1 Max.

الدنمارك x صربيا - وتكون في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مصر -beIN Sports HD 2 Max.

مواعيد مباريات اليوم في كوبا أمريكا 2024

بيرو x كندا - 01:00 بتوقيت مصر.

الإكوادور x جامايكا - في تمام الساعة 01:00 بتوقيت مصر.

تشيلي x الأرجنتين - وتكون في تمام الساعة 04:00 بتوقيت مصر.

مواعيد مباريات اليوم في كأس المغرب

الرجاء الرياضي x مولودية وجدة - وتكون في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مصر - Arryadia TV.