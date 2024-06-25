يصدر اليوم الثلاثاء العدد الأسبوعي الجديد لمجلة "مصر المحروسة" الإلكترونية، والتي تصدرها الهيئة العامة لقصور الثقافة.

"الأفروسنتريك".. محور العدد الجديد لمجلة مصر المحروسة

في مقال رئيس التحري،ر تكتب الدكتورة هويدا صالح عن حركة "الأفروسنتريك" التي تحاول تزييف التاريخ المصري القديم، وتدعي أن لها حقوقًا تاريخية فيه، وقد قامت صالح بتفنيد الادعاءات التي تضمنها بيان الحركة الذي أصدرته من متحف التحرير بوسط القاهرة.

وفي باب "ملفات وقضايا" يناقش الدكتور حسين عبد البصير قضية الأفروسنتريك من زاوية أخرى، حيث يؤكد على أن الدراسات الحديثة، مثل دراسات الحامض النووي، أظهرت أن المصريين القدماء كانوا مرتبطين جينيًا بشعوب شرق البحر الأبيض المتوسط والشرق الأدنى أكثر من ارتباطهم بشعوب أفريقيا جنوب الصحراء.

وأشارت دراسات الهياكل العظمية إلى أن المصريين القدماء كانوا متقاربين في الصفات الجسدية، مما يوضح التجانس في أصولهم العرقية.

وفي باب كتب ومجلات يستعرض الكاتب اللبناني وسام قدوح كتاب "أوراق مغترب في الخواطر المعلَّقة" للكاتب وجيه ريان جامع، معبرًا عن أدب الرحلة، جامعًا بين الحقيقة والخيال، حيث عبر فيه الكاتب عن رؤية أردني للجغرافيا والمجتمع.

وفي باب أخبار وأحداث يستعرض الكاتب أكرم مصطفى "أزمة الثقافة.. استبداد الأفكار وتزييف الوعي" للباحث مهدي حنا ويتعرض لأسبابَ الانهيار الذي تعاني منه الثقافة العربية في العصر الراهن على مستويات عدة.

وفي باب علوم وتكنولوجيا لمجلة مصر المحروسة تترجم سماح ممدوح مقالًا في علم النفس بعنوان" 4 ركائز أساسية لإيجاد المعنى في الحياة" للنكولن براون، حيث يعرض براون تصوره عن أسباب السعادة الأمريكية من خلال دراسة أجراها استطلاع لشركة"هاريس بول" أفادت بأن ثلث الأمريكيين فقط يشعرون بالسعادة.

وفي باب فنون تشكيلية يناقش الناقد التشكيلي شادي أبو ريدة الفن التشكيلي العربي المقاوم بين ما أسماه "الهضم والقضم"، حيث يرى أبو ريدة أنه لَوْلَا مُقَاوَمَة عدد لا بَأْسَ بِهِ مِنَ الفنانينَ العَرَب المخلصينَ لِفَنهِم وَشَرْقِيَّتِهِم وعُروبَتهم للهجماتِ الثقافية التي تأتينا من الغرب، وَتَفْعِيلهم للجهازِ المَنَاعِيِّ الثَقَافِي العَرَبِيِّ، بتكوينِ جماعاتٍ ومَدارسَ فنيَّة تَضَعُ الفَنَّ العَرَبِيَّ عَلى دَرْبِ التجْدِيدِ والتحْدِيثِ، وتُحافظُ على الهُويَّة والتراثِ العَرَبِيِّ فِي آنٍ لأصيبَ الفنُّ العربيُّ في هذه الحِقْبَة الخطيرة بالتَّصَحُّرِ الوِجْداني والتحجر البَصَري.

وفي باب "كتاب مصر المحروسة" تواصل الدكتورة فايزة حلمي ترجمتها لسلسلة مقالات تحت عنوان" الجميع مدمن" للكاتب كاردر ستاوت، حيث يرى أن هناك صلة قوية بين الإدمان والصدمات التي لم يتم حلها.

وفي باب شعر يكتب الشاعر حسين القباحي قصيدة تحت عنوان: "سيدة اليقين".