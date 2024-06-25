تفاصيل انقطاع الكهرباء فى جميع أنحاء الإكوادور

كشفت الحكومة في الإكوادور، تفاصيل انقطاع الكهرباء عن معظم المناطق في البلاد، مؤكدة أن فشلا في خط لنقل الطاقة أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل غير متوقع في جميع أنحاء الإكوادور.

وقال وزير الطاقة الإكوادوري روبرتو لوك في رسالة نُشرت على موقع إكس، تويتر سابقًا، إن العطل تم الإبلاغ عنه من قبل مشغل الكهرباء الوطني في البلاد وتسبب في "انقطاع متتالي"، مما ترك البلاد بدون خدمة طاقة.

وأضاف أنه يتم العمل على حل المشكلة وإصلاح خطوط الكهرباء المعطلة في أسرع وقت ممكن وفق وكالة "أسوشيتدبرس".