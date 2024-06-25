الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل انقطاع الكهرباء فى جميع أنحاء الإكوادور

انقطاع الكهرباء فى
انقطاع الكهرباء فى جميع أنحاء الإكوادور

كشفت الحكومة في الإكوادور، تفاصيل انقطاع الكهرباء عن معظم المناطق في البلاد، مؤكدة أن فشلا في خط لنقل الطاقة أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل غير متوقع في جميع أنحاء الإكوادور.

وقال وزير الطاقة الإكوادوري روبرتو لوك في رسالة نُشرت على موقع إكس، تويتر سابقًا، إن العطل تم الإبلاغ عنه من قبل مشغل الكهرباء الوطني في البلاد وتسبب في "انقطاع متتالي"، مما ترك البلاد بدون خدمة طاقة.

وأضاف أنه يتم العمل على حل المشكلة وإصلاح خطوط الكهرباء المعطلة في أسرع وقت ممكن وفق وكالة "أسوشيتدبرس".

الأكثر قراءة

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

عاجل.. اندلاع حريق ضخم بمعهد الفتيات بجوار المنطقة الأزهرية بأسيوط (فيديو)

بعد اعتداء إمام عاشور.. دفاع فرد الأمن: "سنطلب تعويضًا بـ 5 ملايين جنيه"

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يدمر أكثر من 75% من الأراضى الزراعية فى غزة

أحمد موسى يكشف حقيقة إقامة مباراة الأهلى والزمالك غدًا (فيديو)

كلام نهائى.. الزمالك يرفض المشاركة فى القمة 128 أمام الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

غزة أخرى.. وثيقة لفرض التعايش بعد الحرب

ماجد حبته

تمويل سياسات التنمية

أحمد غنام

New Amsterdam | التعاون والعمل الجماعى كقيمة قيادية: دروس من د. ماكس وتجارب الشركات العالمية

د.مني وهبة

القطاع الخاص المصرى.. مفتاح جذب الاستثمار الأجنبى

نرمين يسر

Silence.. دعوة للتأمل وطرح الأسئلة المحرمة

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

الإعلام العبري: نتنياهو سيزور غلاف غزة للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر

نتنياهو يضع جيش الاحتلال فى ورطة بقطاع غزة.. وأمريكا تضغط لإنقاذ تل أبيب

إنهاء حرب غزة يُفجّر الخلافات فى إسرائيل.. وجالانت يستغل واشنطن لـ"خنق نتنياهو"