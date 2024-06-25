الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طعنة بسب ركن «التوك توك».. تفاصيل إحالة المتهم بقتل سائق في دار السلام للجنايات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة دار السلام الجزئية، إحالة المتهم بقتل سائق توك توك بسبب خلافات حول ركن مركبته البخارية أمام عقار، لمحكمة الجنايات؛ تمهيدًا لنظر محاكمته.

تفاصيل قتل سائق توك توك على يد جاره بدار السلام

كانت البداية عندما عاد «جمال. أ»، رجل خمسيني، سائق توك توك من يوم عمل شاق وركن مركبته البخارية «توك توك» بجوار منزله؛ أملًا على تناول وجبة الإفطار في شهر رمضان مع آسرته عقب يوم شاق والراحة وقتًا قليلًا والعودة مرة أخرى للعمل، ولكن جاره كان له تصرف آخر، حيث افتعل معه مشادة كلامية بسبب ركن المركبة البخارية.

وبمحاولة المتهم التحدث معه والتفاهم بأنه لم يقصد أن يركن ولكنه مجرد وقت قصير تطورت المشادة الكلامية للمشاجرة ولكن الأمر انتهى بطعن العاطل للسائق بسلاح أبيض ليسقط جريحًا على الأرض ينزف في دمائه، لإصابته بطعنة في القلب وتبين أنه عندما تم نقله للمستشفى لإسعافه لم يتماثل للشفاء عقب أيام وتوفي متأثرًا بإصابته من المشاجرة.

تفاصيل بلاغ قسم شرطة دار السلام

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بحدوث مشاجرة بين طرفين ووجود قتيل ومصاب جراء المشاجرة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الخلاف بسبب ركن التوك توك أمام عقار يقطنه عاطل،

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة التي أصدرت قرارها السابق.

سائق توك توك دار السلام تحقيقات موسعة قتل محكمة الجنايات

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