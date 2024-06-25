منير فخرى لـ"الشاهد": كمال الجنزورى كان لديه القدرة الأكبر على مواجهة وإدارة الأمور

قال منير فخري عبدالنور، السياسي البارز ووزير السياحة والتجارة والصناعة الأسبق، إن الدكتور كمال الجنزوري كان لديه قدرة أكبر على المواجهة وإدارة الأمور، معقبًا: "كان رئيس وزراء بمعنى الكلمة".

وأضاف فخري عبدالنور خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أن اجتماعات مجلس الوزراء مع الدكتور الجنزوري لم تكن تزيد عن ساعتين، حيث كان يتم طرح الموضوع ومناقشته ومن ثم اتخاذ القرار.

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحريره حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.