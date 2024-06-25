وزير الخارجية الأمريكى يحذر إسرائيل من إضرام حرب مع لبنان

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن أكد لوزير الدفاع الإسرائيلي يوأف جالانت ضرورة إيصال المساعدات إلى غزة بالتعاون مع الأمم المتحدة، معربة عن معارضتها لاستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في إفادة صحفية إنه من الواضح أن هذا الأمر ضار لسكان غزة الذين يرغبون في عودة حياتهم".

وأضاف ميلر أن “استمرار العمل العسكري في غزة يجعل إسرائيل أضعف؛ لأنه يزيد من صعوبة التوصل إلى حل في الشمال، ويزيد من عدم الاستقرار في الضفة الغربية”.

وأكد ميلر أن الولايات المتحدة تواصل الوفاء بطلبات الأسلحة التي تقدمت بها إسرائيل، وأنها علّقت شحنة واحدة من القنابل الثقيلة، موضحًا أن تصريحات نتنياهو بشأن المساعدات الأمريكية لإسرائيل غير مفهومة.

وأشارت “الخارجية” الأمريكية إلى إن الوزير أنتوني بلينكن سيؤكد لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، الاثنين، أهمية تطوير إسرائيل خطة قوية وواقعية لحكم غزة بمجرد انتهاء الحرب.