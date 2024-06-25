أول تعليق لبايدن على تقارير اتهام مواطنة أمريكية بإغراق طفلة فلسطينية مسلمة

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن بالغ قلقه إزاء التقارير التي تفيد بمحاولة إغراق طفلة فلسطينية أمريكية على يد مواطنة تدعى إليزابيث وولف ألقي القبض عليها في مدينة يولس بولاية تكساس.

وجهت السلطات الأمريكية الاتهام إلى امرأة في ولاية تكساس بمحاولة القتل العمد لطفلة فلسطينية مسلمة تبلغ من العمر 3 سنوات، بعد محاولتها إغراقها في مسبح مجمع سكني، والإدلاء بتصريحات عنصرية تجاهها.

وأفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، بأن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، والذي يُعدّ أكبر منظمة للدفاع عن الحريات المدنية الإسلامية بالولايات المتحدة، دعا سلطات إنفاذ القانون إلى التحقيق في الحادث “بوصفه جريمة كراهية، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامة الأُسر المسلمة والمجتمع المسلم”.