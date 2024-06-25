الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اتهام سيدة أمريكية بمحاولة إغراق طفلة فلسطينية مسلمة فى تكساس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وجهت السلطات الأمريكية الاتهام إلى امرأة في ولاية تكساس بمحاولة القتل العمد لطفلة فلسطينية مسلمة تبلغ من العمر 3 سنوات، بعد محاولتها إغراقها في مسبح مجمع سكني، والإدلاء بتصريحات عنصرية تجاهها.

وأفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، بأن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، والذي يُعدّ أكبر منظمة للدفاع عن الحريات المدنية الإسلامية بالولايات المتحدة، دعا سلطات إنفاذ القانون إلى التحقيق في الحادث “بوصفه جريمة كراهية، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامة الأُسر المسلمة والمجتمع المسلم”.

وتعود القضية إلى 19 مايو الماضي، عندما جرى استدعاء شرطة مدينة يولس بولاية تكساس إلى حمام سباحة في مجمع سكني، بعد بلاغ عن حدوث اشتباك بين سيدتين.

وقالت شرطة تكساس، في بيان صحفي، إن شهود عيان أخبروا الضباط أن السيدة الأمريكية، التي تُدعى إليزابيث وولف 42 عامًا، “كانت في حالة سُكر شديد، وحاولت إغراق الطفلة وتجادلت مع والدتها”.

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