"يروجون للحشيش".. تفاصيل إحالة 3 تجار مخدرات فى القطامية للجنايات

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإحالة 3 متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة بمنطقة القطامية.

3 تجار مخدرات يروجون حشيش في القطامية

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهمين لهم معلومات جنائية سابقة، وتم ضبطهم وبحوزتهم 750 كيلو جرام لمخدر الحشيش، بقصد الاتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لاحكام القانون.



كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على ثلاثة عاطلين في منطقة القطامية بتهمة حيازة مواد مخدرة عبارة عن مخدر الحشيش.

واعترف المتهمين أن تلك المواد للاتجار وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم حصيلة الإتجار والهاتف المحمول لتسهيل تجارتهم.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة التي قررت حبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، مصادرة المضبوطات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، والإحالة عقب ذلك للجنايات.