بينها مناقشة ديوان "زهو الألوان".. أجندة الدستور الثقافية

مناقشة ديوان “زهو الألوان”، أحد فعاليات اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024، والتي تحتشد بالعديد منها، عبر المؤسسات الثقافية المتعددة، ونرصدها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

مناقشة ديوان زهو الألوان

ففي السادسة والنصف مساء، تعقد بنادي أدب مصر الجديدة، بمقره الكائن خلف مستشفي هليوبوليس، أمسية جديدة من أمسيات النادي الثقافية، وأمسية شعرية لمناقشة ديوان “زهو الألوان”، للشاعر دكتور أحمد نبوي. هذا ويدير الأمسية، الروائي المؤرخ دكتور طارق منصور، ويناقش الديوان كل من، الناقد دكتور محمد عليوة، الشاعر والمترجم شرقاوي حافظ، الشاعر والكاتب المسرحي علي أبو سالم.

وفي أجندة الدستور الثقافية، يستأنف مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، أنشطته، بلقاء جديد يعقد في السادسة مساءً بتوقيت مصر، بالحضور الفعلي وأيضًا أونلاين عبر تطبيق ويبكس؛ بقاعة الأوديتريوم بعنوان "الإبداع في ربيع العمر.. شهادات إبداعية".

ويشارك في الأمسية كل من، أمينة الزغبي- إبراهيم فرحات- إبراهيم علي- عادل عرفة- فؤاد فرغلي- مصطفى حامد جاد الكريم- د. نادية البرعي. ويدير اللقاء الكاتب منير عتيبة مؤسس ومدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

وفي السادسة مساء، يحتضن مركز إبداع قصر الأمير طاز، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، افتتاح المعرض الجماعي “جيل رواد الوسط”، لكل من الفنانين، دكتورة سهير عثمان، نجوي العدوي، صلاح عبد الرحمن، محمد زينهم، رجب عميش، شوقي معروف. ويستمر المعرض حتي 5 يوليو 2024.

وفي أجندة الدستور الثقافية اليوم أيضا، ينعقد في السابعة مساء، لقاء جديد لملتقى المدرسة العربية للسينما والتليفزيون، بمركز الإبداع الفني بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة.

وتتضمن الأمسية عرض فيلم تسجيلي عن المدرسة ثم عرض أفلام. “أهل البيت”، فيلم تسجيلي من إخراج زينة حازم ــ فيلم تسجيلي "حلى الضفاير" من إخراج منة عطا، فيلم تسجيلي "نينيت" من إخراج إيمان عصام حماد. ويعقب عروض الأفلام مناقشتها مع صناعها والحضور، تحت إشراف دكتورة مني الصبان.

ابن عربي.. الأخلاق والحب في بيت السناري

في السادسة والنصف مساء، تعقد في بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، والتابع لمكتبة الإسكندرية، أمسية جديدة من سلسلة أمسيات “تاريخ الفكر الصوفي”، والتي تقدمها الكاتبة الروائية دكتورة ريم بسيوني، وتعقد أمسية اليوم تحت عنوان “ابن عربي.. الأخلاق والحب”.

وتتطرق “بسيوني” خلال اللقاء بالحديث إلي كيف نظر ابن عربي إلى الأخلاق، وما هي مبادئه الأخلاقية الأساسية، وكيف ارتبط مفهومه عن الأخلاق بفلسفته الصوفية، ما هو الحب في فلسفة ابن عربي وما هي أهميته؟ وكيف ارتبطت أشكال الحب ببعضها البعض في رؤيته الصوفية الشاملة؟ كما تتناول ريم بسيوني الحديث عن كيف يمكن لتعاليم ابن عربي أن تطبق في الحياة اليومية، وكيف يمكنها أن تساعد الأفراد على تحقيق حياة أكثر روحانية ورضا.

وفي نفس التوقيت ــ السادسة والنصف مساء ــ ينظم مركز نظر للمعارف والفنون، أمسية سينمائية، وعرض الفيلم الإيطالى “8½”، إنتاج عام 1963 وإخراج فيديريكو فليني.

الفيلم بطولة مارسيلو ماستروياني، وكلوديا كاردينالى وأنوك إيميه التى رحلت عن عالمنا الأسبوع الماضي عن عمر ناهز الثانية والتسعين عامًا. فاز الفيلم بجائزتي أوسكار لأفضل فيلم بلغة أجنبية وأفضل تصميم أزياء بالأبيض والأسود. وصنف كواحد من أفضل عشرة أفلام فى تاريخ السينما وكأفضل الأفلام على مستوى البصر والصوت في كل الأوقات.

وفي الثامنة والنصف مساء، بستقبل المسرح الصغير دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، أمسية كلاسيكية للفيولينه والبيانو يحييها عازف الفيولينة محمد شرارة بمصاحبة عازفة البيانو نهى كمال. يتضمن البرنامج باقة مختارة من الأعمال الكلاسيكية لأشهر المؤلفين الموسيقيين العالميين منهم موتسارت، كرايسلر، برامز، باجنيني وايزايي.

وفي الثامنة والنصف أيضا، يحتضن مسرح سيد درويش ــ أوبرا الإسكندرية، حفلا بعنوان “منوعات من الزمن الجميل”، والذي تحييه فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو دكتور علاء عبد السلام.