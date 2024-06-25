منير فخرى لـ"الشاهد": عصام شرف لم يجد السند من المجلس العسكرى

قال منير فخري عبدالنور، السياسي البارز ووزير السياحة والتجارة والصناعة الأسبق، إن الدكتور عصام شرف لم يجد السند من المجلس العسكري والذي كان سيؤهله لمواجهة الظروف الصعبة.

وأضاف منير فخري عبدالنور خلال لقاءه ببرنامج الشاهد الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news: "كنا نجهز للانتخابات البرلمانية ثم خرجت فكرة منح مصريي الخارج حق التصويت، وقد عطلت هذه العملية إجراء الانتخابات لافتًا إلى أن المشير طنطاوي تضايق جدًا من هذا التعطيل، معقبًا: "كان يريد التخلص من هذه الكرة الملتهبة".

وأشار إلى أن أداء الدكتور عصام شرف كان ضعيفًا، على سبيل المثال الحادثة المؤلمة لماسبيرو في 7 أكتوبر 2011، حيث جائتني مكالمة تليفونية أثناء هذا اليوم يطالبوني بالحضور الفوري في مجلس الوزراء، وقد ذهبت إلى مجلس الوزراء ووجدت السيد رئيس مجلس الوزراء يجلس ومعه الدكتور عماد أبو غازي وزير الثقافة في ذلك التوقيت، وأسامة هيكل وزير الإعلام، وحكولي ماحدث".

وتابع: "الدكتور عماد أبو غازي حكى لي بأن زوجته السفيرة ليلى بهاء الدين قالت له إنها سمعت في التليفزيون رشا مجدي وهي تدعو الناس للخروج والوقوف ضد الذين يهاجمون الجيش، وبالتالي فإن الوضع كان مربكًا بشكل كبير، واقترحنا بأن يلقي رئيس الوزراء بيانا، أسامة هيكل هذا البيان، ثم بعد ذلك طالبوا من رئيس الوزراء أن يلقي هذا البيان ارتجالًا من القلب، ثم انتقلنا من مجلس الوزراء إلى التليفزيون وبالفعل ألقى رئيس الوزراء ذلك البيان في ظروف مؤلمة ومشهد مربك ومرتبك، لم نكن جميعًا على قدر الحدث لأنه حدث جلل".

عن برنامج “الشاهد”

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحريره حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.