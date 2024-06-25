الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024

الذهب
الذهب

يحرص الشباب المقبلين على الزواج على معرفة سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار عبر جوجل، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا بمحلات الصاغة بـ مصر، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 نحو مبلغ 3165 جنيهًا للبيع، وقيمة 3150 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

ويقدم «الدستور» في هذا التقرير سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء في مصر نحو 3617.25 جنيه للبيع، 3600 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

بينما سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم نحو 3315.75 جنيه للبيع، و3300 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

ارتفع سعر الذهب عيار 21 اليوم عند 3165 جنيهًا للبيع، و3150 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

سعر الذهب عيار 18

ووصل سعر الذهب عيار 18 اليوم إلى 2712.75 جنيه للبيع، و2700 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

حقق سعر الذهب عيار 14 اليوم نحو 2110 جنيه للبيع، و2100 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وسجل سعر الذهب عيار 12 اليوم في محلات الصاغة نحو 1808.5 جنيه للبيع، و1800 جنيه للشراء.

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب عيار 9

ارتفع سعر الذهب عيار 9 اليوم عند 1356.5 جنيه للبيع، و1350 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في السوق المحلي إلى 25320 جنيهًا للبيع، و25200 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم بالدولار

بينما سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر نحو 2332 دولارًا للبيع، و2331 دولارًا للشراء.

15 جنيهًا ارتفاعًا فى أسعار الذهب بالأسواق المحلية وعيار 21 بـ3160 جنيهًا

صعود الدولار في السوق المصرفي يدعم الذهب ليقترب من 3170 جنيها

سعر الذهب btc اليوم في مصر

اليوم في مصر تسجل سبيكة ربع جرام بمبلغ 1،215 جنيه بإرتفاع يكون 5 جنيهات.

كما تأتي سبيكة نصف جرام بسعر 2،325 جنيه بإرتفاع بمبلغ 10 جنيهات.

وتأتي سبيكة 1 جرام بسعر 4،175 جنيه بإرتفاع 20 جنيهًا.

وتأتي سبيكة 2.5 جرام بسعر 10،396 جنيه بإرتفاع 50 جنيهًا.

سبيكة 5 جرام بسعر 20،235 جنيه بإرتفاع 95 جنيهًا.

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