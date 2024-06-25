"جريمة الدارك ويب".. خطة مراهق الكويت لتصوير فيديو انتزاع أعضاء طفل شبرا الخيمة

في 2 يوليو المقبل تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة وانتزاع اعضائه وتصوير تلك الوقائع فيديو لإرسالها كمشاهد عنف يتلذذ بها غريبي الأطوار والساديين في مواقع الدراك ويب لتحقيق المجرمين مبالغ مالية طائلة.

تحقيقات النيابة مع المحرض المقيم بالكويت

وكشفت أوراق تحقيقات القضية رقم 1820 لسنة 2024 إداري قسم أول شبرا الخيمة أن الطفل "أحمد. س"، 15 عامًا، كان ضحية لفيديو الدارك ويب حيث تم استدراجه من قبل قهوجي لانتزاع أعضائه من خلال "فيديو كول" من محرض مصري يقيم في الكويت مقابل ملايين الجنيهات.

فالمتهم الأول عاملًا في مقهى انتقل عقب طرده من منزل والده إلى إيجار شقة في منطقة شبرا الخيمة وعمل عاملًا في مقهى، وتعرف على الطفل الضحية وبدأ يتودد له بالهدايا والأموال للعب واللهو حتى وصل لغايته واستدرجه لمنزله وتعدى عليه حتى قتله وانتزع أحشاءه.

والمتهم المحرض للمتهم الرئيسي على ارتكاب الواقعة مراهق مصري عمره خمسة عشر عامًا، مقيم بالكويت مع آسرته.

وقال المتهم علي الدين محمد الزيات، 15 سنة، طالب بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة مودرن أكاديمي بدولة الكويت، إنه في 2022 عندما كان عمره 13 عامًا، أنشأ حساب على مواقع التواصل الاجتماعي -فيسبوك- وكان بمسمى «دكتور علي عبد الله»، وتواصلت مع آخرين وأطفال وتراسلت معهم صور أعضائهم التناسلية وكل هذه الصور غير مسموح بتداولها وفقًا لسياسة فيسبوك فتم حظره فأنشأ حساب آخر لتكرار تلك العملية.

يتلذذ بمشاهد الدماء

وتابع المتهم في اعترافاته أنه في تلك الفترة تولت لديه حب الفيديوهات العنيفة وكان يتلذذ بمشاهد الدماء ويستمتع بها ومن خلالها تمكنت من الولوج لمواقع محجوبة في الدارك ويب وكان الدخول لها يكون بمبالغ مالية محددة، وخطط لتصوير فيديوهات مثل تلك الفيديوهات ومحاولة بيعها لتلك المواقع للتربح وتكون حقيقية لأشخاص وهنا قام بإنشاء حساب على الفيسبوك بمسمى علي خالد، ودخل في جروبات خاصة ببيع الكلى في مصر لأن الأشخاص بها دائما يبحثون عن الأموال من أي طريق وبالفعل عمل منشورات تفيد حاجته لمتبرعين من سن 6 لـ 18 سنة وتواصل معه عدد من الأشخاص الراغبين في التبرع.

وقال المتهم المحرض، إنه تواصل مع 8 أشخاص راغبين في التبرع بالكلى وطلب منهم جميعًا تخدير الحالات بالمنومات أو بسم الفئران وبعضهم طلب منهم خنق الحالة سواء باليد أو بوضع مخدة على وجهه، وأنه طلب من المتهم طارق في حالة طفل شبرا الخيمة أحمد أن يستخدم المشرط الجراحي وكانت تلك الحالة الوحيدة التي توفيت لأن معظم الحالات كان الأشخاص يخافون وبعضهم كان يوقف الفيديو ولا يكمل التصوير والضحية كانت تقاوم.

المتهم كان هيقطع جزء من جسده مقابل المال

وبدأ المتهم يسرد تفاصيل تواصله مع المتهم طارق في واقعة طفل شبرا الخيمة موضحًا أنه تواصل معه في أبريل 2024 للتبرع بفص كبد منه، وبالتواصل معه تمكن من السيطرة عليه لأنه يريد أموال من غير تفكير ومستعد قطع جزء من جسده مقابل الأموال.

وبدأ لمحرض يوجه المتهم الرئيسي بأنه يحضر شخص أفضل وأخذ منه عينات بدلًا منه خوفا على سلامته وطلبت منه يحضر شخص من يكون عمره من 6 لـ 18 سنة ويشرح جسده بمشرط جراحي فوافق وبدأ يراسله بصورة الضحية أحمد وحدد له الأدوية والمنومات والمستلزمات الطبية لاستخدامها في قتل الضحية وتشريحه لأخذ عينات وتصوير الفيديو، وبالفعل يوم 15 أبريل استدرج الطفل لشقته وأعطاه منوم وكلمنا بعض فيديو.



بيان النيابة العامة في واقعة الدارك ويب

وجاء في بيان النيابة العامة: «أن التحريات كشفت عن معرفة المتهم المصري المقيم بالكويت الذي استخدم في ارتكابها (الجريمة) هاتفًا محمولًا مزودًا بشريحة اتصال يملكها والده، وبناء على تعليمات المستشار النائب العام اضطلعت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بالاتصال بالجهات المختصة بدولة الكويت، والإنتربول الدولي، ما أسفر عن ضبط المتهم ووالده، وما بحوزتهما من أجهزة إلكترونية، حيث تم ترحيلهما إلى مصر، فباشرت النيابة العامة استجوابهما وصولًا لأسباب ارتكاب الجريمة».



وذكرت أن «المتهم الأول الذي جاوز الخامسة عشرة من عمره أقر أنه هو من أوعز لمرتكب الجريمة بارتكابها، على نحو ما ورد بإقراره، قاصدًا من ذلك الاحتفاظ بالمقاطع المرئية لواقعة قتل الطفل المجني عليه والتمثيل بجثمانه، وذلك حتى تسنح له فرصة بيعها ونشرها عبر المواقع الإلكترونية التي تبثها مقابل مبالغ مالية طائلة، كما قرر أنه سبق وأن قام بهذا الفعل في مراتٍ سابقة، وجارٍ التحقق من صحة ذلك عن طريق فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمتهم ووالده الذي ضبط معه وأنكر صلته بتلك الوقائع».