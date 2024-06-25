الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل.. أجواء الحر تتسبب بانقطاع الكهرباء غرب البلقان

انقطاع الكهرباء
انقطاع الكهرباء

خلفت موجة الحر التي ضربت عدة دول في العالم عشرات القتلى في المكسيك، وحرائق في تركيا، وانقطاع للتيار الكهربائي غرب البلقان، فيما تسببت الفيضانات، التي اجتاحت النيجر وأجزاء من الصين، بوفاة العشرات والكثير من الدمار وآلاف المنكوبين.


في المكسيك، سجّلت البلاد 155 حالة وفاة مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة منذ مارس، من بينها 30 حالة الأسبوع الماضي وحده، وفق ما أعلنت الحكومة المكسيكية. وعانى 2567 شخصًا على الأقل مشاكل صحية مرتبطة بالحرارة المرتفعة منذ 17 مارس، وفق ما جاء في التقرير الأسبوعي لوزارة الصحة، علما أن موسم الحر يستمر إلى 5 أكتوبر.

وحطّمت 10 مدن مكسيكية المستويات القياسية لدرجات الحرارة المرتفعة في شهر مايو، مع أعلى درجة حرارة على الإطلاق سجّلت في مدينة مكسيكو في 25 مايو.

وفي الوقت نفسه، نفقت عشرات القردة في جنوب المكسيك مع ارتفاع درجات الحرارة. وانخفضت المياه في الكثير من السدود إلى مستويات حرجة، على الرغم من هطول الأمطار في بعض المناطق التي ضربتها العاصفة المدارية «ألبرتو» هذا الأسبوع.

وفي تركيا، قضى ما لا يقل عن 11 شخصًا في حرائق الغابات التي اندلعت في عدة قرى بجنوب شرق تركيا، على ما أعلنت السلطات، أمس الجمعة. وكتب وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة على منصة إكس: «فقد 11 شخصًا حياتهم»، وأكد إصابة 78 شخصًا آخر جراء الحرائق نقل بعضهم إلى المستشفى، مشيرًا إلى أن خمسة منهم في العناية المركزة. وخلفت النيران مساحات شاسعة من الأراضي المتفحمة والمسودة في عدة مناطق بإقليمي ديار بكر وماردين.

وفي غرب البلقان تسببت موجة الحر بانقطاع الكهرباء على نطاق واسع، أمس الجمعة، ما تسبب بضغط على شبكة الكهرباء. وقال مزود الكهرباء الرئيسي في البلاد إن التيار الكهربائي انقطع في معظم أنحاء الدولة الواقعة على البحر الأدرياتيكي.

وقال وزير الطاقة والمناجم في مونتينيغرو ساسا موجوفيتش لوسائل الإعلام المحلية، إن انقطاع التيار الكهربائي سببه موجة الحر. وأضاف: «حصلت زيادة مفاجئة في الاستهلاك بسبب ارتفاع درجات الحرارة».

أما في كرواتيا، فقد انقطعت الكهرباء أيضًا عن مساحات واسعة من المناطق الساحلية في جنوب دالماتيا، وقالت شركة الكهرباء الوطنية الكرواتية في بيان نشرته أمس الجمعة: «إن انقطاع إمدادات الكهرباء في أجزاء من كرواتيا كان بسبب الاضطرابات الجوية التي أثرت في عدة دول».

وفي البوسنة انقطعت الكهرباء أيضًا عن العاصمة ساراييفو، وقال مدهيتا كورسباهيتش المتحدث باسم شركة الكهرباء في البوسنة والهرسك إن «السبب الدقيق لانقطاع التيار الكهربائي لا يزال مجهولًا لكننا نفترض أنه يعود إلى زيادة» في الاستهلاك.

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