الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

يحرص المسافرين للملكة العربية السعودية معرفة سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري عبر جوجل، في البنوك المصرية خلال التعاملات الصباحية، مسجلًا بالبنك الأهلى المصرى مبلغ 12.89 جنيه للشراء، 12.95 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف بالبنك المركزى المصرى قيمة 12.82 جنيه للشراء، مبلغ 12.85جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري

وتنشر "الدستور" في هذه السطور القادمة سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في مصر مقابل الجنيه المصري، وأسعار العملات.

أسعار الريال السعودي اليوم 

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

12.82 جنيه للشراء.
12.85 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
12.92  جنيه للشراء.
12.95  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
12.90 جنيه للشراء.
12.92 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
12.91  جنيه للشراء.
12.94  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
12.85 جنيه للشراء.
12.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى التجارى
12.93 جنيه للشراء.
12.96 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
12.82  جنيه للشراء.
12.92  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس
12.85 جنيه للشراء.
12.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

سجل الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024.

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أسعار العملات في مصر اليوم

سعر الدولار اليوم

48.37 جنيه للشراء.

48.47 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

51.68 جنيه للشراء.

51.94 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

61.10 جنيه للشراء.

61.36 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

156.96 جنيه للشراء.

158.02 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

13.18 جنيه للشراء.

13.19 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

12.27 جنيه للشراء.

13.29 جنيه للبيع.

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