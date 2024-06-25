الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بدء إجراءات التفتيش لطلاب الثانوية العامة 2024 قبل امتحان اللغة الأجنبية الثانية

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

بدأ مسؤلو لجان امتحانات الثانوية العامة في تفتيش طلاب الثانوية العامة، قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية البالغ عددها 1981 لجنة على مستوى الجمهورية، من خلال العصا الإلكترونية والبوابات الإلكترونية.

وفي ذات السياق، وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان بهدوء دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية، وكذا تفتيش دورات المياة تفتيشًا دقيقًا.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الأول، اليوم الثلاثاء، في مادة اللغة الأجنبية الثانية، في ثاني أيام امتحانات المواد المضافه للمجموع.

بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة 2024.. آخر موعد لقطع الكهرباء 3 ساعات

جدول الثانوية العامة 2024

– السبت 22 يونيو 2024: مادة اللغة العربية.

– الثلاثاء 25 يونيو 2024: مادة اللغة الأجنبية الثانية.

– 29 يونيو 2024: الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

– الثلاثاء 2 يوليو 2024: مادة اللغة الأجنبية الأولى.

– السبت 6 يوليو 2024: مادة الكيمياء والجغرافيا.

– الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

– السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.

– الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء لشعبة علمي علوم، والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

– السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا لشعبة علمي رياضة. 

طلاب الثانوية العامة لجان امتحانات الثانوية العامة العصا الإلكترونية اللجان الامتحانية جدول الثانوية العامة 2024 مادة اللغة الأجنبية الثانية المواد المضافة للمجموع

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