الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منير فخرى لـ"الشاهد": الشارع كان ملتهب أثناء حكومة الدكتور عصام شرف

منير فخري عبدالنور
منير فخري عبدالنور

قال منير فخري عبدالنور، السياسي البارز ووزير السياحة والتجارة والصناعة الأسبق، إن الظروف كانت في غاية الصعوبة على الدكتور عصام شرف، معقبًا: "لا أرى في شخصية الدكتور عصام شرف ما يمكنها الرد خلال الفترة من أغسطس إلى نوفمبر 2011م".  

وأضاف منير فخري عبدالنور، خلال لقاءه ببرنامج الشاهد الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أن الشارع كان ملتهب بشكل غير مقبول أثناء حكومة الدكتور عصام شرف، ولم يستطع أحد أن يلجمه أو يوقفه، وكان يوجد عملية مزايدة مستمرة، كما أن المجلس العسكري لم يكن مسانده، معقبًا:" المشير في ذلك التوقيت كان يريد أن يتخلص من المسؤولية، وقد كان متعجل على الانتخابات سواء كانت الانتخابات البرلمانية أو الانتخابات الرئاسية، وأي تعطيل لهذه الانتخابات كان يعتبرها عائقًا أمام تحقيق هدفه، وبالتالي فهو يريد أن يرمي الكرة ملتهبة في حجر من سيتحمل المسؤولية من بعده". 

عن برنامج "الشاهد"

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحريره حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

منير فخري عبد النور برنامج الشاهد حكومة عصام شرف الدكتور محمد الباز ثورة يناير

الأكثر قراءة

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

بعد اعتداء إمام عاشور.. دفاع فرد الأمن: "سنطلب تعويضًا بـ 5 ملايين جنيه"

عاجل.. اندلاع حريق ضخم بمعهد الفتيات بجوار المنطقة الأزهرية بأسيوط (فيديو)

"تحرش وابتزاز وشرب سجائر".. القصة الكاملة لحيلة فتاة للانتقام من صديقتها فى الجيزة

زحام وأجواء رائعة على الممشى السياحى بالإسكندرية ( صور)

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

غزة أخرى.. وثيقة لفرض التعايش بعد الحرب

ماجد حبته

تمويل سياسات التنمية

أحمد غنام

New Amsterdam | التعاون والعمل الجماعى كقيمة قيادية: دروس من د. ماكس وتجارب الشركات العالمية

د.مني وهبة

القطاع الخاص المصرى.. مفتاح جذب الاستثمار الأجنبى

نرمين يسر

Silence.. دعوة للتأمل وطرح الأسئلة المحرمة

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

الإعلام العبري: نتنياهو سيزور غلاف غزة للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر

نتنياهو يضع جيش الاحتلال فى ورطة بقطاع غزة.. وأمريكا تضغط لإنقاذ تل أبيب

إنهاء حرب غزة يُفجّر الخلافات فى إسرائيل.. وجالانت يستغل واشنطن لـ"خنق نتنياهو"