منير فخرى لـ"الشاهد": الشارع كان ملتهب أثناء حكومة الدكتور عصام شرف

قال منير فخري عبدالنور، السياسي البارز ووزير السياحة والتجارة والصناعة الأسبق، إن الظروف كانت في غاية الصعوبة على الدكتور عصام شرف، معقبًا: "لا أرى في شخصية الدكتور عصام شرف ما يمكنها الرد خلال الفترة من أغسطس إلى نوفمبر 2011م".

وأضاف منير فخري عبدالنور، خلال لقاءه ببرنامج الشاهد الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أن الشارع كان ملتهب بشكل غير مقبول أثناء حكومة الدكتور عصام شرف، ولم يستطع أحد أن يلجمه أو يوقفه، وكان يوجد عملية مزايدة مستمرة، كما أن المجلس العسكري لم يكن مسانده، معقبًا:" المشير في ذلك التوقيت كان يريد أن يتخلص من المسؤولية، وقد كان متعجل على الانتخابات سواء كانت الانتخابات البرلمانية أو الانتخابات الرئاسية، وأي تعطيل لهذه الانتخابات كان يعتبرها عائقًا أمام تحقيق هدفه، وبالتالي فهو يريد أن يرمي الكرة ملتهبة في حجر من سيتحمل المسؤولية من بعده".

عن برنامج "الشاهد"

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحريره حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.