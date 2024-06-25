لجان الثانوية العامة 2024 تستقبل الطلاب فى رابع أيام ماراثون الامتحانات

بدأت لجان الثانوية العامة 2024، فتح أبوابها أمام طلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2023/2024، اليوم الثلاثاء، لاستقبال الطلاب في رابع أيام امتحانات ماراثون الثانوية العامة 2024، وذلك لاتباع إدارات اللجان الامتحانية الإجراءات الاحترازية والتفتيشية بين الطلاب من خلال استخدام العصا الإلكترونية.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الأول، اليوم الثلاثاء، في مادة اللغة الأجنبية الثانية "الألمانية، الإسبانية، الإيطالية، الصينية، الفرنسية".

كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا يوم الأربعاء ٢٦ يونيو ٢٠٢٤ الامتحان فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية).

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024 وصل لـ745086 طالبًا، في 1981 لجنة علي مستوى الجمهورية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة علي مستوى الجمهورية وصل لـ١١ لجنة، وعدد لجان سير الإدارة على مستوى الجمهورية وصل لـ4 لجان، عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية وصل لـ7 لجان، وعدد مراكز توزيع الأسئلة علي مستوي الجمهورية لـ84 مركزًا.

وكشفت وزارة التربية والتعليم عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون على مستوى الجمهورية لـ81 طالبًا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان بمستشفى ٥٧٣٥٧ ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية لـ38 طالبًا، وعدد الطلاب المكفوفين لـ255 طالبًا، وعدد طالب الدمج التعليمي المتقدمين لـ3306 طلاب، وعدد طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا لـ1646 طالبًا.