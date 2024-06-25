غزة أخرى.. وثيقة لفرض التعايش بعد الحرب

يشكل مصطلح "في اليوم التالي"، حالة سياسية، أمنية، عدا عن إعلامية، تركز فيها مؤشرات الأحداث، أن الحالة، في واقع الحرب الإسرائيلية النازية على غزة ورفح، بما قد تنذر من تصعيد عسكري شامل في المنطقة والإقليم، وهذا-عمليا-مسرح الحرب مساراتها، من تهجير وإبادة جماعية، ومجاعة ومنع كل سبل الحياة.

صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، كشفت في مقال، نشر يوم 21/6/2024، بعنوان:"

غزة أخرى، الوثيقة في اليوم التالي لحماس"، كتبه المحلل السياسي في الصحيفة العبرية "نداف ايال".

*المقال وحقيقة وثيقة عن التعايش المستحيل.



ما جرى الكشف عنه، المقال وحقيقة وثيقة عن التعايش المستحيل بين الشعب الفلسطيني، ودولة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية؛ وضعها باحثون تتناول: تحويل غزة الى كيان [سوي العقل] يمكن له أن يتعايش مع إسرائيل، بحسب المصدر، الذي وضع معالم الوثيقة،وضعتها ونشرتها مجموعة اكاديميين إسرائيليين قبل نحو أربعة اشهر. الوثيقة وصلت الى هيئة الامن القومي وأعضاء كابينت الحرب الذي بات منحلا، نتيجة سيطرة السفاح نتنياهو.

الصحيفة مهدت لمحتوى الوثيقة، بالقول:

في الأسبوع الماضي كان العنوان الرئيس في "يديعوت احرونوت" نتاج مقالين لرون بن يشاي ومقالي الذي امامكم. وروى العنوان بان جهاز الامن يقول للمستوى السياسي بان هزيمة حماس العسكرية تقترب وانه بعد مثل هذا النصر لا ينبغي التردد في اعلان واضح عن "انهاء الحرب" – مقابل إعادة المخطوفين. غني عن البيان ان رئيس الوزراء نتنياهو عرض خطا احمر واضحا على فريق المفاوضات – الا توافق إسرائيل على نهاية الحرب.

.. واضافت:

لكن في الجيش الإسرائيلي يعتقدون بان انهاء الحرب في الجنوب، باعتبار التهديدات المتحققة علينا في الساحة الإيرانية، مثل التحدي الحاد في الشمال(جنوب لبنان-على الحدود مع فلسطين المحتلة)، هو مصلحة إسرائيلية – حتى لو لم يكن مخطوفات ومخطوفين يذوون في زنازين حركة حماس.



*التمهيد السياسي الثاني.

في اثناء الأسبوع الأخير، تقول يديعوت أحرونوت؛ نشرت تفاصيل هامة عن التهديد الإيراني النووي، الآخذ في التعاظم. لكن العنوان الرئيس، أثار عاصفة كبرى. فوزير المالية المتطرف سموتريتش مثلا، وصف هذا بانه "عمى استراتيجي رهيب" و"احاطة هذيان عسكري".

.. وهنا، فإن رئيس الوزراء السفاح نتنياهو ورجال-حكومته المتطرفة - يفكرون، الى هذا الحد او ذاك بالطريقة ذاتها. صحيح، اكثر من 95 في المئة من صواريخ حماس لم تعد. محاور تهريب المنظمة أغلقت، وقدرة الإنتاج معدومة. لكن طالما كان السنوار على قيد الحياة والذراع العسكري لحماس موجودا، مع أجهزة قيادة وتحكم، فان المعركة لن تحسم من ناحية نتنياهو. ولهذا مطلوب طول نفس وصبر. اذا وافقت حماس على الصفقة، فان مرحلتها الأولى ستعيد مخطوفات، مخطوفين وجثث، لكن بعد ذلك – من ناحية السفاح، ستستأنف الحرب (الا اذا رأى السنوار النور ووافق على الخروج الى المنفى من قطاع غزة).

.. وتدعو الصحيفة:ينبغي مواصلة التطهير لقطاع غزة، أساسا في الشمال، من "مخربي-بحسب المصدر-" حماس، وعندها الانتقال في هذه المناطق الى مشاريع تجريبية من الحكم المدني، أي مجالات إنسانية، مناطق مدارس، مراكز توزيع غذاء، عيادات؛ نوع من "فقاعات" حكم جديد، تحت ائتلاف إقليمي او دولي ما. معارضة رئيس الوزراء السفاح لمشاركة رجال فتح (بخلاف السلطة الفلسطينية) ترققت؛ وهو يؤشر الى أنه سيوافق على دخولهم. بكلمات أخرى: هو يقبل خطة جهاز الامن ووزير الدفاع غالنت قبل بضعة اشهر. كالمعتاد لدى بيبي، بتأخير. لكن هزيمة حماس يجب أن تكون واضحة، ملموسة، حتى لو كانت الحرب طويلة.

.. وتتابع:يجدر بنا أن نراجع هذين المنهجين المتضاربين، منهج الجيش ومنهج السفاح نتنياهو، في ضوء وثيقة استثنائية وضعتها ونشرتها مجموعة اكاديميين إسرائيليين قبل نحو أربعة اشهر. الوثيقة وصلت الى هيئة الامن القومي وأعضاء كابينت الحرب؛ سمعت أصداء عنها في احاديثي مع وزراء ومصادر عليها. كان لها تأثير يتجاوز تقديرات كاتبيها. لشدة الأسف، يحتمل أن يكون المستوى السياسي تأثر – لكن لم يجرَ ابدا أي بحث مرتب وجدي مع كاتبي الوثيقة (وهذه ليست مفاجأة بالضبط).

*من نظام اجرامي الى مجتمع معتدل: تحول وترميم غزة حماس.



مكاشفات الصحيفة، تفاصيل الوثيقة لأول مرة... عنوانها هو "من نظام اجرامي الى مجتمع معتدل: تحول وترميم غزة بعد حماس". وهي نتاج:الباحثون هم:

1.:البروفيسور داني اورباخ، مؤرخ عسكري. 2.:البروفيسورة نيتع باراك – كورن، قانونية تعنى في البحوث العقلانية وتسوية النزاعات.

3.:د. ناتي فيلبر، الذي يعنى بالمعلومات عن حماس وحزب الله

4.: د. هرئيل حورب، خبير في المجتمع الفلسطيني.

..ولا تعنى الوثيقة بالتكتيك العسكري لهزيمة كتائب حماس-بحسب المصدر العبري- والسيطرة على القطاع، بل بسؤال الأسئلة: "كيف يمكن للمجتمع الغزي أن يتحول الى جار سوي العقل لدولة إسرائيل. وللنزاهة، ينبغي الإشارة الى أنه عندما كتاب الباحثون ورقتهم" في 28 صفحة"، في شباط. الماضي، كان الإحساس في دولة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية بان إنجازات الحرب واضحة ولا لبس فيها اكثر بكثير.

*معنى النصر بين الاطراف

في الرؤية الاستراتيجية الأمنية؛ تفترض الوثيقة بان النصر - على الأقل بمعنى منع النهوض المتجدد لحماس والمس بإسرائيل – يستوجب "ترميم وتحويل امة ادارتها أيديولوجيا إجرامية وتنمية مؤسسات مستقرة فيها وثقافة عربية لا تربي على الجهاد وتسلم بوجود (دولة إسرائيل) كالدولة القومية للشعب اليهودي". وهم ينظرون الى حالات أخرى على مدى التاريخ، مثل المانيا بعد هزيمة النازيين، اليابان، العراق وأفغانستان تحت الاحتلال الأمريكي، لاجل استخلاص الاستنتاجات، تحليل الوضع في قطاع غزة واقتراحه حلهم. استنتاجاتهم استفزازية. أولا، ثمة حاجة الى "هزيمة مطلقة" لحماس. فما هي الهزيمة المطلقة؟ على حد نهجهم، خسارة أرض (لمدى غير محدود زمنيا)، خسارة حكم حماس، و"محاكمات علنية لمسؤولي حماس"، على حد تعبير باراك – كورن "وهذا لا يعني أن كل العناصر في أيدينا". "من ينبغي أن يشعر بانه مهزوم"، يسأل د. ناتي فيلبر، "هل هي حماس ام الفلسطيني العادي؟ موقفي واضح من الدروس التاريخية هو ان الفلسطيني العادي يجب أن يشعر بانه مهزوم. يجب أن يشعر بان الطريق الذي اتخذوه حتى الان، لنقل التعليم، لا ينجح". اجبته بان الفلسطيني العادي، حسب الاستطلاعات يشعر بانه مهزوما اقل من الطريقة التي شعر بها في 6 أكتوبر. "ورأيي هو انه كان ينبغي الإعلان عن كل المنطقة الشمالية في غزة كأرض إسرائيلية، كل ما ينطوي عليه ذلك من معنى. كنت سأرى تغييرا في الميل". النتيجة، اجبت، ستكون إقامة مستوطنات. "إما نعم أو لا"، يقول فيلبر، "في جنوب لبنان لم تقم أي مستوطنة". هذا هو موقفي الشخصي؛ وليس توصية الوثيقة.

.. وكلهم يتفقون على أن هزيمة حماس ضرورية. "ترميم تحت النار مآله الفشل"، يقرر كاتبو الوثيقة. فلا معنى لنزع التطرف او بناء مؤسسات قبل ذلك. النافذة لمثل هذا الترميم ضيقة؛ في العراق وفي أفغانستان تم تفويت الزمن المثالي، والثمن كان باهظا. "ترميم غزة وتحولها يتطلبان إدارة مدنية، والحاح الزمن يعني انه يجب البدء منذ الان للتخطيط والتأسيس لالية فاعلى ومتفق عليها لادارة السكان الفلسطينيين في مناطق السيطرة الإسرائيلية اللازمة على أي حال في ضوء الحاجة لمعالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسكان. على هذه الالية ان تكون منصتة لاحتياجات السكان وزعمائها والتعامل بكرامة مع المواطنين.



*الترميم على الطريقة الصهيونية.

يدعي الكُتّاب، كما تؤشر الصحيفة، بانه من أجل ان ينجح الترميم يجب أن يطرح "افق إيجابي للأمة المهزومة مشروط بتحقيق اهداف ملموسة وقابلة للقياس"، ويقترحون إقامة "كيان فلسطيني حكم ذاتي". اخذت الانطباع بان الكُتّاب بذلوا جهودا للامتناع عن تعبير "دولة فلسطينية"، كي يبقوا املا في أن تقرأ تقديراتهم بروح طيبة.

*النقاط الأساسية

تناور الوثيقة، نحو مجموعة من النقاط الأساسية؛ ذلك ما اتيح منها:

1. تأسيس فوري لالية ناجعة لمعالجة الازمة الإنسانية.

2. نزع التطرف عن التعليم والثقافة.

3. بناء بنى تحتية مؤسساتية للتحول والترميم.

4. تنمية زعامة بديلة وخلق شرعية دينية لتحويل غزة.

5. ترميم وإعادة بناء النظام الاجتماعي في القطاع.

.. كل ذلك بات أمام الروحات السياسية والأمنية وحتى الاقتصادية والاجتماعية والصحية، عدا عن التوجه الثقافي والحضارية، وهنا تدعو الوثيقة، إلى تبدل في خصوصية وتاريخ وحاضر الشعب الفلسطيني، سواء في غزة ورفح، تحت نيران الإبادة الجماعية والتهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، إذا تفترض ان الدعم الأميركي والغربي الأوروبي بالذات، سيضع مثل هذه الخطط والالاعيب في وسط الطاولة، قبيل اي تفاهمت، ربما تريد دولة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية، تغيير الواقع، وجعل المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، أمام استحقاقاا وهمية، تعشعش في عقل السفاح نتنياهو وحكومة التطرف التوراتية.

