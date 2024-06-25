الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وصول صناديق أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الثانية إلى لجان الثانوية العامة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم، وصول صناديق أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024، لمراكز توزيع الأسئلة المتضمنة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، بمحافظتي القاهرة والجيزة، منذ قليل، تحت حراسة مشددة من قبل قوات رجال الشرطة.

وأشارت المصادر إلى أن هناك خطة محكمة لخط سير توزيع مظاريف الأسئلة على اللجان الامتحانية في جميع المحافظات مؤمن من قبل عناصر قوات وزارة الداخلية وتحت الحراسة المشددة لحماية سرية الامتحانات.

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وأوضحت المصادر، أنه سيتم تسليم مظاريف الأسئلة البلاستيكية المغلقة بالشمع الأحمر لرئيس كل لجنة امتحانية مع تحرير محاضر استلام وتوقيع رئيس كل لجنة على محضر استلام مظروف الأسئلة الخاص بلجنته في حضور الشرطة المرافقة للصناديق الحديدية.

أداء الاختبار في مادة اللغة الأجنبية الثانية 

ومن المقرر أن يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الأول، اليوم الثلاثاء، في مادة اللغة الأجنبية الثانية" الألمانية، الإسبانية، الإيطالية، الصينية، الفرنسية"، على مستوى الجمهورية.

كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا يوم الأربعاء  ٢٦ يونيو ٢٠٢٤ الامتحان فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية).

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جدول الثانوية العامة 2024

– 29 يونيو 2024: الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

– الثلاثاء 2 يوليو 2024: مادة اللغة الأجنبية الأولى.

– السبت 6 يوليو 2024: مادة الكيمياء والجغرافيا.

– الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

– السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.

– يوم الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء لشعبة علمي علوم، والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

– يوم السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا لشعبة علمي رياضة.

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