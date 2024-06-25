الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بسبب مشاكل الإمداد.. تراجع إنتاج "إيرباص" من الطائرات التجارية

إيرباص
إيرباص

أعلنت شركة الطيران الأوروبية العملاقة "إيرباص"، أمس الاثنين، أنها ستسلّم في العام 2024 عددًا أقل مما كان مخططًا له من الطائرات بسبب مشاكل في سلاسل الإمداد.

وأكدت الشركة أنها ستحجز رسومًا بقيمة 900 مليون يورو (965 مليون دولار) لأعمالها في مجال الأقمار الصناعية، وفق "رويترز".

وجاء في بيان للشركة أنه "بالنسبة إلى الطائرات التجارية، تواجه إيرباص باستمرار صعوبات في سلاسل الإمداد خصوصًا في المحركات وهياكل الطائرات ومعدات المقصورة".

وقالت الشركة إنها باتت تعتزم تسليم 770 طائرة تجارية في العام 2024، أي أقل 30 طائرة من العدد الذي توقّعت في مطلع العام تسليمه.

وكانت الشركة قد سلّمت في العام الماضي 735 طائرة تجارية وتوقّعت تسليم 800 طائرة في العام 2024.

وعمليات التسليم تعدّ أساسية لمالية "إيرباص" إذ تتلقى الشركة الأموال عندما تصل الطائرات إلى الزبائن.

إلى ذلك أعلنت "إيرباص" أن فريق إدارة الأنظمة الفضائية أجرى مراجعة معمّقة لكل البرامج وقرّر حجز رسم 900 مليون يورو من أرباح النصف الأول من العام.

وقالت الشركة إن "الرسم يتّصل بشكل أساسي بافتراضات محدّثة تتعلّق بالجداول الزمنية وعبء العمل والتوريد والمخاطر والتكاليف" بالنسبة للصلاحية الزمنية لبعض برامج الاتصالات والملاحة والمراقبة.

كذلك، خفّضت "إيرباص" توقّعاتها للأرباح التشغيلية في العام 2024 إلى 5،5 مليار يورو، بعدما كانت توقّعت سابقا أن تبلغ ما بين 6،5 و7 مليارات يورو.

وسجّلت الشركة أرباحا تشغيلية (أي الأرباح قبل احتساب رسوم الفوائد والضرائب) بـ4،6 مليارات يورو في العام الماضي.

وفي الربع الأول، سجلّت "إيرباص" أرباحًا صافية بلغت 595 مليون يورو بفضل تسريع التسليم والإنتاج، وقد سلّمت 142 طائرة تجارية مقابل 127 خلال الفترة نفسها من العام 2023.

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