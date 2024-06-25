الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ألمانيا تحذر من تزايد خطر نشوب حرب شاملة فى الشرق الأوسط

وزيرة الخارجية الألمانية
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن برلين تشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد العنف على حدود إسرائيل مع لبنان وتزايد خطر نشوب صراع أوسع في المنطقة.

وخلال كلمتها في مؤتمر أمني بإسرائيل، أمس الاثنين، حذرت الوزيرة إسرائيل من أنها قد "تخسر نفسها" في الحرب مع حركة "حماس"، وأن الغضب المتزايد جراء معاناة المدنيين في غزة يقوض أمن إسرائيل.

وتتزايد المخاوف من اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل و"حماس" إلى البلدان المجاورة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد، إن إسرائيل قد ترسل مزيدًا من القوات إلى الشمال، حيث يتصاعد القتال مع جماعة "حزب الله" المدعومة من إيران على الحدود مع لبنان.

وبدأ "حزب الله" تبادل إطلاق النار مع إسرائيل في الثامن من أكتوبر الماضي، غداة شن حركة "حماس "هجومًا على جنوب إسرائيل، ما أدى إلى إشعال فتيل أحدث حرب في غزة. وترك عشرات الآلاف من اللبنانيين والإسرائيليين منازلهم على جانبي الحدود.

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