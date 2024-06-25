الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل.. الصومال يتهم القوات الإثيوبية بتوغل "غير قانونى" عبر الحدود

القوات الإثيوبية
القوات الإثيوبية

اتهم سفير الصومال لدى الأمم المتحدة القوات الإثيوبية، أمس الاثنين، بتنفيذ بعمليات توغل غير قانونية عبر الحدود المشتركة بين البلدين ما أدى إلى مواجهات مع قوات الأمن المحلية.

ويتمركز ما لا يقل عن 3 آلاف جندي إثيوبي في الدولة الواقعة بالقرن الإفريقي ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الصومال التي تقاتل حركة الشباب المتطرفة التي تسيطر على مساحات واسعة من البلاد.

ويتواجد ما بين 5 إلى7 آلاف جندي إثيوبي إضافي في عدة مناطق بموجب اتفاقية ثنائية.

وقال عدد من الزعماء المحليين لـ"رويترز"، إن مجموعة من الجنود الإثيوبيين عبروا الحدود إلى منطقة هيران الصومالية، السبت، لتقييم تهديدات حركة الشباب وانسحبت، الأحد.

ولم يرد المتحدثون باسم الجيش الإثيوبي ووزارة الخارجية على طلب من "رويترز" للتعليق حتى الآن.

وقال سفير الصومال لدى الأمم المتحدة أبوبكر ضاهر عثمان إن الإجراء الأخير الذي قامت به إثيوبيا أجبر بلاده على تأجيل انسحاب قوات بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال من يوليو إلى سبتمبر.

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