منير فخرى يروى لـ"الشاهد" كواليس تهديد الجنزورى بحل البرلمان عام 2012 (فيديو)

قال وزير السياحة الأسبق، منير فخري عبد النور إنه كان موجودا داخل مجلس الشعب حين تفاقمت الأزمة بين الإسلاميين داخل البرلمان والدكتور الجنزوري، وطلب منه رئيس مجلس الشعب، الدكتور محمد سعد الكتاتني، أن يبلغ الدكتور الجنزوري بأن يحضر في الحال؛ لأن الهجوم كان قويا للغاية ويتطلب الصد من قبله.

وأضاف عبد النور، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة "إكسترا نيوز": "طلبت بالفعل من الدكتور الجنزوري أن يأتي إلى البرلمان، وبعد وصوله اشتد الهجوم عليه من قبل النواب بطريقة فظيعة للغاية، ولوح حينها بإمكانية حل البرلمان بشكل نهائي، وفهمت جماعة الإخوان المسلمين أن ذلك هناك اتجاها لإصدار حكم بحل البرلمان، ثم اشتعلت الأحداث بشدة، وذلك كان جزءًا من المناورة السياسية في المواجهة، واعتبر الإخوان ذلك الأمر تهديدا مباشرا لهم".

وتابع: "الإخوان كانوا يدركون أنهم مسيطرين سواء داخل مجلس الشعب أو في الشارع المصري، وبالتالي، لم يتقبلوا ذلك التهديد من قبل الدكتور الجنزوري، ولكنه استطاع التصدي ليهم حينها بذكاء سياسي".

برنامج الشاهد

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحريره حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.