الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منير فخرى لـ"الشاهد": المشير طنطاوى كان "مخضوض" مما يحدث فى الشارع

منير فخري عبدالنور
منير فخري عبدالنور

قال منير فخري عبدالنور، السياسي البارز ووزير السياحة والتجارة والصناعة الأسبق، إن وزارة عصام شرف لم تتغير كثيرًا عن وزارة الفريق أحمد شفيق.

وأضاف "عبدالنور" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "وقوف الإخوان بجوار عصام شرف أمر لم يكن واضحًا بالنسبة لي، والوزارة لم تتغير كثيرًا، الدكتور جودة كمل في الوزارة ويحيى الجمل، وشكل الوزارة لم يتغير كثيرًا بالعكس كانت هناك بعض الإصلاحات".

وأوضح أن الظروف كانت صعبة في حكومة عصام شرف، متابعًا: "لعدة أسباب أولها أن المجلس العسكري وبالتحديد المشير طنطاوي كان مخضوضا مما يدور في الشارع".

وتابع: "في حاجات مكنش يقدر يتوقعها على سبيل المثال الاعتراض على محافظ قبطي لقنا، وكان الاختيار وفقًا لما جرت العادة لأن من سبقه كان قبطيًا وكان مقبولًا وأدائه كان ناجحًا جدًا".

 وأردف: "تشكلت داخل الوزارة مجموعة الأزمات مكونة من بعض الوزراء وكنت من ضمنهم، وكان يتم تبادل الآراء في واقعة محافظ المنيا بالتحديد، وقلت إن سلطة الدولة على المحك ولا يكمن قبول ما يحدث، والمشير قال لي أنت صعيدي وعارف كمية السلاح الموجودة هناك ولو الجيش تدخل ستحدث مذبحة" مؤكدًا أن كل الأحداث التي حدثت خلال تلك الفترة لا يمكن توقعها والظروف كانت صعبة جدًا والشارع ملتهب".

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحريره حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

منير فخري عبدالنور الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز الإخوان 30 يونيو

الأكثر قراءة

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

بعد اعتداء إمام عاشور.. دفاع فرد الأمن: "سنطلب تعويضًا بـ 5 ملايين جنيه"

مذبحة عزبة رستم.. القاتل استخدم صاروخًا لفصل عظام أسرته واحتفظ بأشلائهم بالثلاجة

منير فخرى لـ"الشاهد": المشير طنطاوى كان "مخضوض" مما يحدث فى الشارع

وزير الخارجية الأمريكى يحذر إسرائيل من إضرام حرب مع لبنان

عاجل.. اندلاع حريق ضخم بمعهد الفتيات بجوار المنطقة الأزهرية بأسيوط (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

غزة أخرى.. وثيقة لفرض التعايش بعد الحرب

ماجد حبته

تمويل سياسات التنمية

أحمد غنام

New Amsterdam | التعاون والعمل الجماعى كقيمة قيادية: دروس من د. ماكس وتجارب الشركات العالمية

د.مني وهبة

القطاع الخاص المصرى.. مفتاح جذب الاستثمار الأجنبى

نرمين يسر

Silence.. دعوة للتأمل وطرح الأسئلة المحرمة

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

الإعلام العبري: نتنياهو سيزور غلاف غزة للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر

نتنياهو يضع جيش الاحتلال فى ورطة بقطاع غزة.. وأمريكا تضغط لإنقاذ تل أبيب

إنهاء حرب غزة يُفجّر الخلافات فى إسرائيل.. وجالانت يستغل واشنطن لـ"خنق نتنياهو"