منير فخرى لـ"الشاهد": المشير طنطاوى كان "مخضوض" مما يحدث فى الشارع

قال منير فخري عبدالنور، السياسي البارز ووزير السياحة والتجارة والصناعة الأسبق، إن وزارة عصام شرف لم تتغير كثيرًا عن وزارة الفريق أحمد شفيق.

وأضاف "عبدالنور" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "وقوف الإخوان بجوار عصام شرف أمر لم يكن واضحًا بالنسبة لي، والوزارة لم تتغير كثيرًا، الدكتور جودة كمل في الوزارة ويحيى الجمل، وشكل الوزارة لم يتغير كثيرًا بالعكس كانت هناك بعض الإصلاحات".

وأوضح أن الظروف كانت صعبة في حكومة عصام شرف، متابعًا: "لعدة أسباب أولها أن المجلس العسكري وبالتحديد المشير طنطاوي كان مخضوضا مما يدور في الشارع".

وتابع: "في حاجات مكنش يقدر يتوقعها على سبيل المثال الاعتراض على محافظ قبطي لقنا، وكان الاختيار وفقًا لما جرت العادة لأن من سبقه كان قبطيًا وكان مقبولًا وأدائه كان ناجحًا جدًا".

وأردف: "تشكلت داخل الوزارة مجموعة الأزمات مكونة من بعض الوزراء وكنت من ضمنهم، وكان يتم تبادل الآراء في واقعة محافظ المنيا بالتحديد، وقلت إن سلطة الدولة على المحك ولا يكمن قبول ما يحدث، والمشير قال لي أنت صعيدي وعارف كمية السلاح الموجودة هناك ولو الجيش تدخل ستحدث مذبحة" مؤكدًا أن كل الأحداث التي حدثت خلال تلك الفترة لا يمكن توقعها والظروف كانت صعبة جدًا والشارع ملتهب".

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحريره حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.