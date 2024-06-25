ترامب: تعرضت للتعذيب خلال سجنى سابقا

صرح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب بأنه "تعرض للتعذيب في السجن"، بعدما التُقطت صورة لخزانة الملفات كجزء من قضية جنائية.

وجاء في الرسالة البريدية لحملة ترامب الانتخابية: "أريدكم أن تتذكروا ما فعلوه بي. لقد عذبوني في السجن والتقطوا صورة لخزانة الملفات".

في هذا السياق، زعمت موظفة سابقة عملت مع ترامب، أن ترامب ألقى نكتة عن "الأفران" النازية بحضور مديرين وقيادات يهودية.

قالت باربرا ريس، المهندسة الرئيسية في بناء برج ترامب ومؤلفة مذكرات بعنوان “برج الأكاذيب”، حول عملها لمدة عقدين تقريبًا مع الرئيس السابق، لشبكة MSNBC إن رئيسها السابق كان يدلي “بتصريحات سخيفة”.