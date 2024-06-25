سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 25- 6- 2024

يحرص المواطنين على معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 25- 6- 2024 عبر جوجل، بالبنوك العاملة في مصر، حيث بلغ سعر الدولار في البنك المركزى المصرى اليوم قيمة 48.21 جنيه للشراء و48 جنيها للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 25- 6- 2024

فيما سجل البنك الأهلى المصرى 48.2 جنيه للشراء،48.1 جنيه للبيع وبنك مصر سعر 48.2 جنيه للشراء، 48.1 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 48.2 للشراء،48.1 جنيه للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 48.2 للشراء، 48.1 جنيه للبيع.

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024، وأسعار العملات اليوم.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

سعر الدولار اليوم البنك الأهلى المصرى

48.2 جنيه للشراء.

48.1 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

48.2 جنيه للشراء.

48.1 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.2 جنيه للشراء.

48.1 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

48.2 جنيه للشراء.

48.1 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

48.2 جنيه للشراء.

48.1 جنيه للبيع

أسعار العملات في مصر اليوم

متوسط سعر الدولار اليوم: 48.27 جنيه للشراء، و48.37 للبيع.

متوسط سعر اليورو اليوم: 51.78 جنيه للشراء، و51.91 للبيع.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 61.11 جنيه للشراء، و61.26 للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 12.86 جنيه للشراء، و12.89 للبيع.

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 157.35 جنيه للشراء، و157.73 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 13.13 جنيه للشراء، و13.17 للبيع.

ويشار إلى أن هذه الأرقام تعتمد على البيانات المنشورة حول أسعار العملات اليوم الثلاثاء على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.