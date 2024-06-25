يورو 2024.. إسبانيا تتغلب على ألبانيا بالعلامة الكاملة والأخير يودع المنافسة

نجح منتخب إسبانيا بالخروج بالعلامة الكاملة بعدما فاز على نظيره ألبانيا، بهدف نظيف في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة يورو 2024.

وتصدر لاروخا مجموعته الثانية برصيد 9 نقاط، بينما تذيلها ألبانيا بنقطة وحيدة لتودع البطولة.

منتخب لاروخا دخل اللقاء بتشكيل جذري بعدما ضمن التأهل من الجولة الماضية، وسيطر على مجريات الشوط بأكمله.

البداية كانت من رأسية ميكيل ميرينو بالدقيقة 11 من عرضية نافاس تصدى لها ستراكوشا حارس ألبانيا، داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 13 منح فيران توريس التقدم لمنتخب لاروخا، بتسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء على يمين ستراكوشا.

وبالشوط الثاني وبالتحديد بالدقيقة 47 جريمالدو أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار، وحولها خوسيلو بتسديدة على الطائر مرت بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.

وشهدت الدقيقة 65 أول هجمات ألبانيا عن طريق، كريستيان أسلاني الذي سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء، وارتطمت في جسد أحد المدافعين لخارج الملعب.

وبالدقيقة 80 جريمالدو أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء وحولها موراتا براسية من على القائم الأول، وركن مرت فوق العارضة لخارج الملعب.

وقام دي لا فوينتي بتغييرات بالجملة في تشكيلة لاروخا، حيث بدأ بعشرة لاعبين دفعة واحدة من البدلاء، بينما بدأ لابورتي في الدفاع من الأساسيين.

تشكيل يورو 2024.. إسبانيا بفريق كامل متغير.. وميناج يقود هجوم ألبانيا

وجاء تشكيل إسبانيا كالآتي:

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: نافاس، فيفو، لابورتي، جيرمالدو

خط الوسط: زومبيندي، ميرينو، أولمو

خط الهجوم: فيران، خوسيلو، أورزيبال.

بينما جاء تشكيل ألبانيا كالآتي:

حراسة المرمى: ستراكوشا

خط الدفاع: باليو، ديمستري، أجيتي، ميتاج

خط الوسط: لاتشي، رمضاني، أسلاني

خط الهجوم: بيرجامي، ميناج، أساني.