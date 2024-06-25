منتخب إيطاليا يقتل رفاق مودريتش بتعادل مثير ويتأهل لثمن نهائى يورو 2024

تأهل منتخب إيطاليا إلى دور الـ16 لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، وذلك بتعادله المثير مع كرواتيا بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية للبطولة.

منتخب إيطاليا سيطر على أحداث الشوط الأول من المباراة، لكن التهديد الأول كان من المنتخب الكرواتي، بتسديدة من لوكا سوسيتش في الدقيقة الخامسة من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها دوناروما حارس إيطاليا.

وتألق ليفاكوفيتش حارس كرواتيا بالتصدي للضربة الرأسية من أليساندرو باستوني في الدقيقة 28، بعد عرضية مميزة من الجانب الأيمن من نيكولو باريلا.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لمنتخب كرواتيا، ليتولى لوكا مودريتش مهمة تنفيذها في الدقيقة 54، لكن جيانلويجي دوناروما تصدى لها، قبل أن ترتد الكرة للمنتخب الكرواتي، ومن ثم بعد 30 ثانية فقط من التصدي للكرة، عادت لـ مودريتش ليضعها في الشباك معلنًا تقدم بلاده.

وقبل نهاية المباراة بثوان، استطاع زاكيني تسجيل هدف التعادل لمنتخب إيطاليا في الدقيقة 98 بتسديدة رائعة بباطن قدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء من متابعة لتمريرة زميله كالافيوري، ليهدي بلاده بطاقة العبور.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد إيطاليا لـ 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، ليضرب موعدًا مع سويسرا في دور الـ16، فيما رفع منتخب كرواتيا رصيده لنقطتين فقط في المركز الثالث، ليقتربوا من توديع البطولة.

تشكيل كرواتيا أمام إيطاليا في يورو 2024

أما عن تشكيل كرواتيا أمام إيطاليا في يورو 2024، فشهد الدفع بالأسطورة لوكا مودريتش أساسيًا.

وجاء تشكيل كرواتيا أمام إيطاليا في يورو 2024 كالآتي:

في حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش

خط الدفاع: إيفان ستانيسيتش - سوتالو - بونجراسيتش - جوشكو جفارديول

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - ماتيو كوفاسيتش - لوكا مودريتش

خط الهجوم: ماريو باساليتش - أندري كراماريتش - سوسيتش.

تشكيل إيطاليا أمام كرواتيا في يورو 2024

أما عن تشكيل إيطاليا أمام كرواتيا، فشهد وجود عدة تغييرات، حيث خرج فيديريكو كييزا من التشكيل الأساسي.

وجاء تشكيل إيطاليا أمام كرواتيا في يورو 2024 كالآتي:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو - أليساندرو باستوني - ريكاردو كالافيوري - ماتيو دارميان

خط الوسط: جيوفاني دي لورينزو - نيكولو باريلا - جورجينيو - لورينزو بيليجريني- فيديريكو ديماركو

خط الهجوم: جياكومو راسبادوري - ماتيو ريتيجوي