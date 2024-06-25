الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منتخب إيطاليا يقتل رفاق مودريتش بتعادل مثير ويتأهل لثمن نهائى يورو 2024

منتخب إيطاليا
منتخب إيطاليا

تأهل منتخب إيطاليا إلى دور الـ16 لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، وذلك بتعادله المثير مع كرواتيا بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية للبطولة.

منتخب إيطاليا سيطر على أحداث الشوط الأول من المباراة، لكن التهديد الأول كان من المنتخب الكرواتي، بتسديدة من لوكا سوسيتش في الدقيقة الخامسة من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها دوناروما حارس إيطاليا.

وتألق ليفاكوفيتش حارس كرواتيا بالتصدي للضربة الرأسية من أليساندرو باستوني في الدقيقة 28، بعد عرضية مميزة من الجانب الأيمن من نيكولو باريلا.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لمنتخب كرواتيا، ليتولى لوكا مودريتش مهمة تنفيذها في الدقيقة 54، لكن جيانلويجي دوناروما تصدى لها، قبل أن ترتد الكرة للمنتخب الكرواتي، ومن ثم بعد 30 ثانية فقط من التصدي للكرة، عادت لـ مودريتش ليضعها في الشباك معلنًا تقدم بلاده.

وقبل نهاية المباراة بثوان، استطاع زاكيني تسجيل هدف التعادل لمنتخب إيطاليا في الدقيقة 98 بتسديدة رائعة بباطن قدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء من متابعة لتمريرة زميله كالافيوري، ليهدي بلاده بطاقة العبور.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد إيطاليا لـ 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، ليضرب موعدًا مع سويسرا في دور الـ16، فيما رفع منتخب كرواتيا رصيده لنقطتين فقط في المركز الثالث، ليقتربوا من توديع البطولة.

تشكيل كرواتيا أمام إيطاليا في يورو 2024

أما عن تشكيل كرواتيا أمام إيطاليا في يورو 2024، فشهد الدفع بالأسطورة لوكا مودريتش أساسيًا.

وجاء تشكيل كرواتيا أمام إيطاليا في يورو 2024 كالآتي:

في حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش

خط الدفاع: إيفان ستانيسيتش - سوتالو - بونجراسيتش - جوشكو جفارديول

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - ماتيو كوفاسيتش - لوكا مودريتش

خط الهجوم: ماريو باساليتش - أندري كراماريتش - سوسيتش.

تشكيل إيطاليا أمام كرواتيا في يورو 2024

أما عن تشكيل إيطاليا أمام كرواتيا، فشهد وجود عدة تغييرات، حيث خرج فيديريكو كييزا من التشكيل الأساسي.

وجاء تشكيل إيطاليا أمام كرواتيا في يورو 2024 كالآتي:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو - أليساندرو باستوني - ريكاردو كالافيوري - ماتيو دارميان

خط الوسط: جيوفاني دي لورينزو - نيكولو باريلا - جورجينيو - لورينزو بيليجريني- فيديريكو ديماركو

خط الهجوم: جياكومو راسبادوري - ماتيو ريتيجوي

منتخب إيطاليا كأس أمم أوروبا يورو 2024 كرواتيا مودريتش

مواد متعلقة

شوط أول سلبي بين إيطاليا وكرواتيا في يورو 2024

رابطة الأندية تخطر الأهلى بالموقف الرسمى من لقاء القمة

تشكيل كرواتيا أمام إيطاليا في يورو 2024

ليلة الكبار.. تشكيل إيطاليا أمام كرواتيا في يورو 2024

«كنا نتمنى ألا نغيب».. الزمالك يعلن انسحابه أمام الأهلى فى القمة 128

هيرفي رينارد يرحل عن منتخب فرنسا للسيدات بنهاية الأولمبياد

المجر يحافظ على آماله فى الصعود لثمن نهائى اليورو بفوز صعب على أسكتلندا

منتخب سويسرا يتعادل مع ألمانيا فى يورو 2024 ويصعد لثمن النهائى

الأكثر قراءة

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

عاجل.. اندلاع حريق ضخم بمعهد الفتيات بجوار المنطقة الأزهرية بأسيوط (فيديو)

بعد اعتداء إمام عاشور.. دفاع فرد الأمن: "سنطلب تعويضًا بـ 5 ملايين جنيه"

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يدمر أكثر من 75% من الأراضى الزراعية فى غزة

أحمد موسى يكشف حقيقة إقامة مباراة الأهلى والزمالك غدًا (فيديو)

كلام نهائى.. الزمالك يرفض المشاركة فى القمة 128 أمام الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

غزة أخرى.. وثيقة لفرض التعايش بعد الحرب

ماجد حبته

تمويل سياسات التنمية

أحمد غنام

New Amsterdam | التعاون والعمل الجماعى كقيمة قيادية: دروس من د. ماكس وتجارب الشركات العالمية

د.مني وهبة

القطاع الخاص المصرى.. مفتاح جذب الاستثمار الأجنبى

نرمين يسر

Silence.. دعوة للتأمل وطرح الأسئلة المحرمة

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

الإعلام العبري: نتنياهو سيزور غلاف غزة للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر

نتنياهو يضع جيش الاحتلال فى ورطة بقطاع غزة.. وأمريكا تضغط لإنقاذ تل أبيب

إنهاء حرب غزة يُفجّر الخلافات فى إسرائيل.. وجالانت يستغل واشنطن لـ"خنق نتنياهو"