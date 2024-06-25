الاتحاد الأوروبى: برنامج إيران النووى أصبح خطيرًا

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مركز بحثي تابع للحرس الثوري الإيراني، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقرر الاتحاد الأوروبي فرض العقوبات على منظمة الأبحاث التابعة للحرس الثوري الإيراني؛ لتورطها في تطوير الطائرات من دون طيار والصواريخ الإيرانية والدعم العسكري المزعوم لروسيا.

وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي: "علاوة على ذلك، ذكر المجلس الأوروبي أن الاتحاد سيتخذ المزيد من الإجراءات التقييدية ضد إيران، لا سيما فيما يتعلق بالمركبات الجوية دون طيار، والصواريخ".

وزعم أن وحدة الحرس الثوري الإيراني لتطوير وإنتاج الطائرات دون طيار "تسهم في انتهاكات ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي".