الثلاثاء 25 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منير فخرى لـ"الشاهد": حفظ الأمن كان شرطا أساسيا لنجاح حكومة الجنزورى (فيديو)

منير فخري عبد النور
منير فخري عبد النور

قال وزير السياحة الأسبق، منير فخري عبد النور، إنه: "حين بدأت مشاورات تشكيل حكومة الجنزوري في عام 2011، استغرق الأمر وقتا طويلا؛ لأنه كان يتم البحث في كل وزارة والبدائل الممكنة، وتم تشكيل وزارة حينها باختيارات موفقة للغاية، كما تم الاهتمام بوزارة الداخلية حينها، من خلال اختيار اللواء محمد إبراهيم يوسف وزيرا لها؛ لأن حفظ الأمن كان شرطا أساسيا لنجاح الوزارة أو فشلها".

وأضاف عبد النور، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة "إكسترا نيوز": "كانت وزارة المالية أيضا على رأس اهتمامات حكومة الجنزوري، من خلال تولي الوزير الراحل ممتاز السعيد لذلك المنصب حينها، واستمريت في تلك الحكومة حينها كوزير للسياحة".

وتابع: "الاحتكاك حينها كان بين حكومة الجنزوري والبرلمان الذي سيطر عليه الإخوان حينها، كما أن جماعة الإخوان المسلمين كان لديهم حسابا مع وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم يوسف، وكانوا يريدون تصفية الحساب معه، بالإضافة إلى خلافاتهم مع وزير التموين، الدكتور جودة عبد الخالق، كونهم كانوا يعتبرونه شيوعيا، وكانت المواجهة قوية وعنيفة للغاية في تلك الأحيان، ولكن الوزيرين استطاعا التصدي لها بكل قوة وجرأة وأمانة".

برنامج الشاهد

يعد "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على فضائية "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحريره حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

منير فخري عبد النور وزير السياحة الاسبق الشاهد برنامج الشاهد اكسترا نيوز محمد الباز 30 يونيو أحداث 30 يونيو ثورة 30 يونيو حكم الإخوان الإخوان الإرهاب الجماعة الإرهابية

الأكثر قراءة

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

بعد اعتداء إمام عاشور.. دفاع فرد الأمن: "سنطلب تعويضًا بـ 5 ملايين جنيه"

"جريمة الدارك ويب".. خطة مراهق الكويت لتصوير فيديو انتزاع أعضاء طفل شبرا الخيمة

عاجل.. اندلاع حريق ضخم بمعهد الفتيات بجوار المنطقة الأزهرية بأسيوط (فيديو)

منير فخرى لـ"الشاهد": الشارع كان ملتهب أثناء حكومة الدكتور عصام شرف

تعرف على قائمة منتخب الطائرة المشاركة فى دورة التحدى بالصين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

غزة أخرى.. وثيقة لفرض التعايش بعد الحرب

ماجد حبته

تمويل سياسات التنمية

أحمد غنام

New Amsterdam | التعاون والعمل الجماعى كقيمة قيادية: دروس من د. ماكس وتجارب الشركات العالمية

د.مني وهبة

القطاع الخاص المصرى.. مفتاح جذب الاستثمار الأجنبى

نرمين يسر

Silence.. دعوة للتأمل وطرح الأسئلة المحرمة

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

الإعلام العبري: نتنياهو سيزور غلاف غزة للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر

نتنياهو يضع جيش الاحتلال فى ورطة بقطاع غزة.. وأمريكا تضغط لإنقاذ تل أبيب

إنهاء حرب غزة يُفجّر الخلافات فى إسرائيل.. وجالانت يستغل واشنطن لـ"خنق نتنياهو"